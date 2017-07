El amago de plante y las presiones de los feriantes enturbian el inicio de las fiestas de Cabanillas

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

19/07/2017 Mi apoyo al alcalde de Cabanillas: Nunca hay que ceder al chantaje..

Nunca hay que ceder al chantaje y menos de los feriantes, acostumbrados en muchas ocasiones a campar a sus anchas. Desde luego que esto sentara un precedente y el resto de los Ayuntamientos tomaran nota de quienes son estos pájaros...



Es lógico exigir unos requisitos mínimos de seguridad e higiene, y que decir que los feriantes tienen que pagar impuestos como todo el mundo, aunque me gustaría saber cuantos de esos mismos feriantes declaran a hacienda cuanto han ganado realmente...



Mi apoyo al Garcia Salinas que no ha cedido al chantaje. Cabanillera

18/07/2017 Así es.

No descubres la pólvora, cabanillero. Que estas tasas estaban ya el año pasado lo ha dicho el propio Ayuntamiento en su comunicado: ´´En este sentido, García Salinas ha recordado que con estas mismas tasas se celebraron el año pasado las Fiestas, y fueron un completo éxito de público, con miles de personas abarrotando el Recinto Ferial: ´´Sabemos que el año pasado los feriantes hicieron un muy buen negocio, y no hay ningún dato objetivo que avale sus demandas tratando de que no se les cobre lo legalmente establecido´´. cabanillero

18/07/2017 tasas.

Lo que no deja de ser curioso, es que los precios nuevos son de abril del año 2016, según la ordenanza de la web municipal. Es decir el año pasado, ya pagaron lo que se les exige en 2017.

Algo mas habrá, porque si no que razones hay para la queja por parte de los feriantes. Isabel

18/07/2017 Igualdad.

Efectivamente, tiene razón el alcalde de Cabanillas: las tasas hay que pagarlas y no hay que ceder a los chantajes. Exactamente lo mismo debe ocurrir en Guadalajara; las ordenanzas están para cumplirlas y no vale que en un sitio se denuncien estos hechos y en otros se critique al Ayuntamiento. Todos debemos ser iguales ante la ley y en todas partes. Alcarreño

18/07/2017 a pagar.

Ni que fuese que van a las fiestas de Guadalajara en las que no hay nadie gastando en los feriantes a partir de la una, que en Cabanillas aún hay movimiento. Observador

18/07/2017 Con un par....

Lo dicho. No ceder al chantaje. Si no hay feriantes es igual. Sigue la fiesta, concurso de tortilla, caldereta popular, musica y a otra cosa mariposa. Eso si, un anuncio como dios manda con toda la publicidad que sea necesaria y donde haga falta con la denuncia en letras grandes... y luego si se atreven a abrir los feriantes... pues se les paga con la misma moneda, que para tomarse unas cervezas sobran bares y peñas... Paco

18/07/2017 Cabanillero.

´´Guti´´ se empeña en demostrar comentario a comentario, noticia a noticia, que no es más tonto porque no se entrena. Cagarse sería ceder al chantaje de esta gente. Plantarse y denunciarlos es tener dos cojones, chaval. En fin, feriantes. Son iguales en todas partes. Guti

18/07/2017 Vaya, vaya.

Anda, anda, estos socialistos: cuando están en la oposición alentan y promueven estas protestas, pero cuando mandan, se mean la pata abajo y van al cuartel a denunciar...