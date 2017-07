Todos contra el PP por el cobro de las exhumaciones en el cementerio de Guadalajara

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

19/07/2017 Que los getas paguen y no se vayan de risitas..

Le pido al Ayuntamiento que cumpla con su obligación y les haga pagar por lo que sea legalmente. Ni memoria histórica ni gaitas. Si se ha realizado un servicio por el Ayuntamiento que paguen, solo faltaba, dictadores de la dictadura del proletariado ellos. Ole el Ayuntamiento con poner Plza. De España a la Plza de los Caídos y encima poner una bandera Nacional Española como un castillo. No querían cambio? Pues toma! Los comportamientos de esta gente está y hará que vote al Pp que nunca le he votado, pero visto como son y actúan estos tipos votaré al pp aunque me fastidia y no me gusta que el alcalde no se dedique a ser alcalde 100. No me van pero en este caso aciertan y por el comportamiento de los otros, VOTARÉ PP aunque me pese, es lo menos malo. Funcionario celoso

19/07/2017 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

CAPITULO VII. DEVENGO

Artículo 8.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde que tenga lugar la

prestación de los servicios a que se refiere el artículo 3 de esta ordenanza.



¿HA TENIDO LUGAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO? Parece ser que no.

¿NO HA PRESTADO EL SERVICIO EL AYUNTAMIENTO? Han sido voluntarios de una Asociación.

¿NOS HABRÍA SALIDO MÁS CARO QUE LO HUBIERA HECHO EL AYUNTAMIENTO EN VEZ DE VOLUNTARIOS? Parece evidente que sí.



Mientras perdemos el tiempo hablando de estas cuestiones, no hablamos de otras mucho más importantes como la corrupción y el mangoneo continuo.



Yo, desde luego, si fuera la Asociación que ha hecho el servicio, pasaría también la minuta al Ayuntamiento. Lo mismo les pagan, ya que ellos no han hecho el trabajo. Sergio

19/07/2017 Revanchistas y mentirosos .

De unos ya sabemos que podemos esperar....odio, revancha, mentiras, es decir, lo habitual en la izquierda española, responsable de muchos de los conflictos que ha sufrido España en los últimos cien años. Pero....¿ y ciudadanos?. ¿Qué solar intelectual hay en sus cabezas?. ¿Qué incultura habita en ellos?. ¿Estos son los liberales que vienen a traer aires nuevos a la política española?. ¡Qué vergüenza!. Unidos a lo peor de la clase política. Sin personalidad, sin ideas, sin gestión. ¿Para esto sirven los dos concejales de ciudadanos?. ¡Vaya dos inútiles!. ¡Devuelvan sus sueldos de concejales ya!. Nos salen muy caros para lo que hacen. Nada de nada.

Sólo queda ya esperar que en las próximas elecciones los votantes dejen en su sitio a todos estos inútiles. Y demuestren una vez más que los ciudadanos queremos que gobierne el partido popular, que visto lo que hay enfrente sería lo mejor que nos podría pasar. FRANCISCO

19/07/2017 LOS FASCISTAS DE GUADALAJARA.

Vaya demócrata-fascistas tenemos en Guadalajara;todos los del PP piensan igual?Espero que el ayuntamiento no reciba un euro por el caso MENDIETA;MENOS MAL QUE NO VIVO POR AHÍ. Jacinto

19/07/2017 Vaya tela.

Esta señora, Chon Vargas Mendieta, antes de hablar tendría que prepararse un poco mejor las ruedas de prensa. Dice textualmente que ´´el Ayuntamiento de Guadalajara ha incumplido y viene incumpliendo la normativa legal, y derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como el derecho de igualdad ante la ley: la igualdad de todas las víctimas´´.

Si así lo cree, ¿por qué no ha acudido inmediatamente a los tribunales en vez de a una rueda de prensa?

Si tuvieran que exhumar algún cadáver del otro bando, que hay miles, ¿les perdonaría el Ayuntamiento la tasa?. La igualdad ante la ley que establece la Constitución y a la que alude, ¿es para las personas vivas o también para las muertas? ¿Puede demostrar que no hay igualdad entre las víctimas?

Pues eso, los tribunales están abiertos. Nostálgico del tío Paco

19/07/2017 Se te ve el plumero.

Mi pregunta es muy sencilla y va dirigida al personaje que escribe el primer comentario. ¿De dónde has salido? Que gracia oírte hablar de democracia... a ti!!! precisamente a ti... ´´impunemente masacrados por...´´ Los nazis en Alemania no presumen, los fascistas italianos tampoco pero los falangistas españoles hacéis gala (y obviamente el ridículo) cada vez que abrís la boca. Por lo menos no ensucies la palabra democracia caracense

19/07/2017 para Tropa agitadora.



´´´´-: ¿Si una familia pidiera la exhumación de un cuerpo de uno de los más de 300 presos de la cárcel de Guadalajara que el 6 de diciembre del 36 fueron impunemente masacrados por la ´´legalidad republicana´´, pedirían públicamente y con tanto énfasis que se le perdonara el cobro de la tasa? No se que son si más torpes o más sectarios.



¿De donde hay que exhumarlos? ¿Dónde esta esa fosa común ?



Verdad, Justicia y Reparación. Toribio

19/07/2017 Hay que dejar de engañar.

Hay que dejar de engañar(se). 1- En la tasa por exhumación ya hay varias exenciones, una de ellas, por cierto, para la exhumación de cadáveres de militares. Se podría incluir una más sin ningún problema. 2- La tasa se cobra por el trabajo de los operarios municipales, que no ha existido en este caso, porque el trabajo lo han hecho voluntarios. ¿Quiere el Ayuntamiento enriquecerse cobrando un servicio que no ha prestado? 3- Las exhumaciones se han producido por un mandato judicial. 4- Estas son razones legales más que suficientes, pero lo más importante en este caso es la falta de HUMANIDAD con las víctimas, la misma que reclamaba hace solo unos días la vicepresidenta del Gobierno para Miguel Ángel Blanco, otra víctima más. Tropa agitadora

19/07/2017 Torpes y sectarios.

Hay que recordar a esta ´´tropa´´ agitadora. más que opositora -porque se comporta como tal- que la democracia se sustenta en el estado de derecho. Y los informes de los servicios jurídicos municipales han advertido que no cobrar la tasa por esas 27 exhumaciones (no solo por la de Mendieta) sería ilegal. O sea, que la ´´tropa agitadora´´ -con dos licenciados en derecho entre ellos-, están pidiendo que el concejal responsable cometa un acto ilegal a sabiendas, es decir, que prevarique. En democracia, cuando a uno no le gusta la ley, lo que debe hacer no es incumplirla, sino cambiarla (si tiene mayoría para ello, claro). Por cierto, una pregunta para la ´´tropa agitadora´´ -el ´´ciudadano Ruiz´´ incluido, que es el perejil de todas las salsas´´-: ¿Si una familia pidiera la exhumación de un cuerpo de uno de los más de 300 presos de la cárcel de Guadalajara que el 6 de diciembre del 36 fueron impunemente masacrados por la ´´legalidad republicana´´, pedirían públicamente y con tanto énfasis que se le perdonara el cobro de la tasa? No se que son si más torpes o más sectarios.