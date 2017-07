Siguen los pasos en Guadalajara a una banda de ladrones que acceden con engaños a las casas

Temas relacionados Policía Local Sucesos La Policía Nacional ha detectado en Guadalajara la presencia de una banda itinerante dedicada a las estafas y hurtos en viviendas. Se hacen pasar por empleados de una empresa de suministro eléctrico y gas natural.



Una vez que consiguen acceder a la vivienda, mediante engaños consiguen que se les deje acceder a zonas de la casa en las que se encuentren solos, para de este modo conseguir robar lo que encuentran de valor.



Ante cualquier duda, José Arroyo, comisario jefe de Guadalajara, insiste en que no se dude en llamar al teléfono de emergencias policiales 091: "Es mejor una llamada para una simple identificación que tener que ir a una vivienda donde se haya cometido un hecho delictivo, ya que la sensación de inseguridad y vulnerabilidad que dejan es muy difícil de superar".





¿Qué hacer para evitarlo?

La Policía Nacional, a principios de verano publicó un plan a nivel nacional denominado Tu casa a salvo, publicando diversos consejos para evitar ser víctimas de robos en nuestra vivienda.



Entre estas medidas están las de pedir la documentación a los presuntos empleados de las distintas compañías para las que dicen trabajar, llamar a la empresa a la que dicen pertenecer, ante cualquier duda no permitirles el paso a la vivienda.



En ningún caso dejar que estos individuos vayan a habitaciones en las que no estemos nosotros presentes, generalmente mientras que nos dicen que nos quedemos vigilando la caldera o el cuadro eléctrico, bajo cualquier pretexto ellos van a otras habitaciones lejos de nuestra vista para realizar los hurtos.