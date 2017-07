Dentro de un año habrá latas de bebidas “Made in Cabanillas”

Temas relacionados Economía Empleo Cabanillas del Campo Ball Beverage ha puesto en Cabanillas del Campo la primera piedra de la futura planta de fabricación de envases metálicos que la multinacional tendrá en Castilla-La Mancha, que iniciará su actividad en el plazo aproximado de un año.



En un acto al que ha asistido la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en representación del Gobierno regional, y en el que se ha disculpado la ausencia imprevista del presidente, Emiliano García-Page, se ha descubierto también el monolito en el que colocará las primeras latas que fabrique esta multinacional.



La compañía, de origen familiar aunque hoy ya cuenta con 18.500 empleados, empleará en Cabanillas del Campo 122 personas de forma directa y aproximadamente 220 de forma indirecta.



En palabras de su vicepresidente de operaciones, Bill Neilson, la fábrica, una vez que haya pasado su curva de aprendizaje, producirá para el 2019 del orden de 1.500 millones de latas de 33 centilitros de aluminio y también de medio litro.



Para Ball Beverage es muy importante el reciclaje y la sostenibilidad y el compromiso con el medio ambiente, algo que ha querido resaltar por su parte el director Comercial, Santiago Millet, a la par que ha puesto en valor la creación de empleo "cualificado y estable" en la zona.



Ha señalado que el mercado español es estratégico porque España es el segundo país con más consumo de latas en Europa con 7.000 millones de latas de consumo al año (155 latas por español al año) de ahí la decisión estratégica de la multinacional de apostar por este país y decidir hacerlo en Castilla-La Mancha.



SE RECICLAN YA EL 85% DE LAS LATAS

Por su parte, la consejera, en su intervención ha resumido en dos palabras, "cooperación y profesionalidad", el trabajo que ha hecho posible que Ball Beverage esté hoy en Castilla-La Mancha, un nuevo proyecto, en este caso de una empresa americana con potencial y con facturación.



Según Franco, "en los tiempos actuales no está reñido hacer política, tomar decisiones y avanzar en el proyecto económico y social y hacerlo con cooperación y con profesionalidad".

Ha aprovechado para destacar que no es casualidad la implantación de esta firma en la región, teniendo en cuenta que EEUU ha sido en 2016 y en el primer trimestre de 2017 el primer país inversor en Castilla-La Mancha.



En referencia a Ball Beverage, la consejera ha reconocido que han ido a una velocidad "de vértigo" y su esfuerzo para poder estar funcionando pues "de aquí a un año vamos a poder ver las latas".



RIQUEZA Y CRECIMIENTO

Por su parte, el alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas, ha destacado la creación de riqueza y crecimiento por parte de esta empresa en la zona y en la región.

Según Salinas, a día de hoy en Cabanillas hay más puestos de trabajo que habitantes, un municipio que según ha precisado, se vive una época de expansión industrial, algo a lo que cree ayuda el tener una "extraordinaria fiscalidad", unos polígonos modernos y versátiles y su "perfecta ubicación".



Para el alcalde, esto convierte este municipio del corredor en un "referente de inversión a nivel nacional e internacional". Así, ha aprovechado para adelantar próximas implantaciones de nuevas empresas en la localidad que no ha querido desvelar aún.