Publicadas las bolsas de trabajo para profesores y maestros interinos en Castilla-La Mancha

Temas relacionados Empleo Educación Junta de Comunidades El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este jueves una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que se publican las bolsas de trabajo definitivas para el curso 2017/2018 de personas aspirantes a interinidades del Cuerpo de Maestros, Cuerpo de Maestros especialidades anteriores a la Logse, del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.



Según la resolución, la publicación de las bolsas se realizará en las direcciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en la sede de la Consejería, a través del teléfono único de información de Castilla-La Mancha 012 en la comunidad, en Internet en la página web del Portal de Educación (www.educa.jccm.es) y en la sede electrónica www.jccm.es.



El documento recuerda que formar parte de esta publicación de bolsas no presupone reunir los requisitos exigidos para impartir docencia, y que éstos deberán ser acreditados cuando la persona aspirante tome posesión del puesto de trabajo que le haya sido asignado por la administración educativa.



Los procesos de asignación centralizada de plazas, de conformidad con la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa se realizarán con una adjudicación provisional para el Cuerpo de Maestros a partir del 3 de agosto, y para el resto de enseñanzas en la segunda quincena del mes de agosto.



En cuanto al orden de adjudicación, en primer lugar se adjudicará a los aspirantes que participaron en el proceso selectivo correspondiente, por el turno de discapacitados, según el número de plazas ofertadas en el concurso oposición, y no cubiertas en dicho turno. Posteriormente, se adjudicará a los aspirantes a interinidades según la lista definitiva publicada por la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa.



La asignación definitiva sólo adjudicará un destino a los aspirantes con independencia de la bolsa o bolsas en las que esté integrado. Aquellos aspirantes que figuren en más de una bolsa de trabajo de distintos cuerpos docentes, o en varias especialidades de un mismo cuerpo docente, podrán optar por ejercer la opción de participación por una de las bolsas en las que se encuentre integrado.



En la adjudicación definitiva será preceptivo recoger la credencial correspondiente de forma electrónica, a través del Portal de Educación, www.educa.jccm.es, y dentro del plazo que se establezca mediante resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, siendo éste el momento para cumplimentar la documentación para su nombramiento como funcionarios interinos.



Dicha documentación se encontrará disponible asimismo en la web de Educación, debiendo ser cumplimentada y pudiendo ser entregada en el centro de trabajo asignado, así como la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes correspondiente.



Los aspirantes adjudicados tomarán posesión y se incorporarán a sus respectivos centros en la fecha que se determine por resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa.



Tras las actuaciones anteriores, los aspirantes que no hayan sido adjudicados en los procesos anteriores, previos al inicio de curso escolar 2017/2018, se integrarán en la bolsa de sustituciones regional, de todas las especialidades a las que pertenezca y se publicará en la web de Educación, con la indicación de la provincia o provincias elegidas para la realización de sustituciones.