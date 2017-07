Las críticas de los críticos con García Molina no cesan en Podemos

Temas relacionados David Llorente García Molina Podemos Castilla-La Mancha Junta de Comunidades Los nueve miembros del Consejo Ciudadano regional de Podemos en Castilla-La Mancha que este miércoles se abstenían ante la pregunta de si someter a la militancia la decisión de entrar a formar parte del Gobierno han avanzado que durante esa consulta que arranca este viernes y que se prolongará durante todo el fin de semana harán campaña por el 'no', ya que consideran que para dar luz verde a los presupuestos autonómicos no es necesario ocupar un sillón en el Ejecutivo.



Una de las nueve integrantes del Consejo Ciudadano que defiende esta postura, Cristina Cancho, ha aclarado en declaraciones a Europa Press que el debate mantenido en la reunión de este miércoles no giraba en torno a buscar el pronunciamiento de este órgano sobre si quería o no entrar en el Gobierno, sino que lo único que se votó fue si trasladar la consulta a las bases o no.



Es por ello que estos nueve miembros se abstuvieron, ya que, según indica Cancho, "es una obviedad que esta pregunta hay que trasladarla a las bases", según los documentos políticos de la formación.



Ha insistido en que estas nueve personas --de un total de 36 que forman este órgano-- planteaban la opción de someter a votación los presupuestos desvinculando ese apoyo de la entrada en el Gobierno castellano-manchego, de manera que se articularan "dos consultas diferenciadas" sobre ambos extremos.



Del mismo modo, en la reunión de este jueves propusieron poner en marcha mesas informativas en todas las provincias para poder explicar a los inscritos las consecuencias de cada una de las decisiones, así como para detallar las novedades que incluye el proyecto de ley presupuestario y las "mejoras concretas", como el Plan de Garantías Ciudadanas ideado por Podemos.



"Sin embargo, vemos que los tiempos marcados no dejan margen para hacer esta consulta con garantías", ha considerado Cancho, quien ha añadido que la pregunta final que se trasladará a las bases la formula el secretario general, José García Molina, y que aún no la ha desvelado al Consejo Ciudadano.



En este punto, ha opinado que los tiempos "los ha de marcar el Consejo Ciudadano", tras lo que ha criticado que la pregunta a formular "intentará ligar la entrada al Gobierno con la aprobación presupuestaria" cuando "deberían de ser cosas totalmente diferenciadas".



Los nueve críticos ante la articulación de este proceso son Cristina Cancho, Laura Lorrio, César Enríquez, Miriam Pérez, Angelines Lorente, Mari Carmen Usero, Eduardo Pérez, Clorinda Tejada y Ana Ortega.



APOYO A FERNANDO BARREDO

De otro lado, Cancho ha querido mostrar su apoyo a Fernando Barredo, miembro del Consejo Ciudadano a quien no se le permitió la entrada en la reunión de este miércoles debido a una publicación de El País que apuntaba a que podría haber cobrado dinero por incluir a la mujer de un empresario en la lista de su corriente dentro del partido de cara a las primarias del pasado mes de mayo.



"Creemos que cualquier persona tiene derecho a defenderse sobre todo si es miembro de un órgano de dirección", ha aseverado.