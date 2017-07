Cospedal considera que “no es divertido” el “espectáculo” del PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha

Noticias relacionadas Pablo Iglesias ve más oportunidades que peligros en que Podemos entre en el Gobierno de Page Page concede a Podemos dos consejeros en el Gobierno de Castilla-La Mancha Temas relacionados Podemos PP PSOE Castilla-La Mancha Cospedal La presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha y secretaria general de esta formación a nivel nacional, María Dolores Cospedal, ha lamentado que Castilla-La Mancha está siendo la protagonista de un espectáculo que "no es divertido".



En su intervención en la clausura de la Convención Municipal y Parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, que se celebra este viernes en Albacete, Cospedal ha denunciado que es un espectáculo ver cómo, "con tal de mantenerse algunos en el sillón, son capaces de vender, de cambiar, de intercambiar absolutamente todo".



Por este motivo, ha asegurado que Castilla-La Mancha está siendo "protagonista de un espectáculo que no es divertido, algunos dirían de circo" y, por contra, la secretaria general del PP ha defendido que el Gobierno de España "sabe hablar" y "sacar adelante presupuestos".



Cospedal se ha quejado, además, de no haber visto "en portadas, en televisiones o en radios" que hace dos días se daba a conocer que la prima de riesgo está "por debajo de los 100 puntos" y no lo ha visto "en ningún sitio", cuando, ha recordado, hace cinco años, en 2012, "todos los días se hablaba de la prima de riesgo y de que iban a intervenir España".



El Gobierno ha revisado, ha subrayado, las previsiones de crecimiento al 2,5 por ciento o, "puede que quede" por encima del 3 por ciento y, "como mínimo se van a crear medio millón" de empleos pero eso, ha asegurado la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, no lo ha visto "en portadas".



Unas previsiones posibles porque "hay un Gobierno responsable tomando medidas", que en algunos momentos "ha sido duro tomando medidas, algunas duras, y muchas veces en total soledad porque no hubo partidos de la nueva política que quisieron ayudar cuando había que sacar a España de la bancarrota".



Porque crear empleo, rebajar impuestos, mantener servicios públicos y cumplir la Ley "es lo importante" y "lo demás, es bastante menos importante". A este respecto, ha insistido en que "con un Gobierno de este partido nadie se va a saltar el cumplimiento de la Ley".



Un mensaje dirigido a los que gobiernan en Cataluña, "que se llaman independentistas, pero son rompedores del Estado de derecho", a los que les ha dicho que "la ley es igual para todos" y el Gobierno de España tiene "la responsabilidad" de que ésta se cumpla. "Queremos seguir juntos, como hemos hecho desde hace más de 500 años", ha manifestado.



VOLVER A GANAR

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha ha indicado que la convención ha servido para hablar "de lo que tenemos que hacer" como partido y de las "bases y programas" primero para el partido y después, de cara a las elecciones.



"La moderación, el sentido de la responsabilidad, el trabajo, defender la libertad, la iniciativa privada, mantener un sistema de solidaridad en los servicios públicos" es, ha puesto de relieve Cospedal, "lo que identifica" al Partido Popular y se ha mostrado convencida de que volverá a dar buen resultado.



"Nosotros ganamos las últimas elecciones autonómicas y las vamos a volver a ganar" y eso será, ha planteado la secretaria general del PP, no porque sean "más listos", sino porque los ciudadanos "se han dado cuenta" de que esta formación tuvo que hacer "muchos esfuerzos y sacrificar el interés electoral" por el interés general.