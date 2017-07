Los bosques respiran y saberlo es relevante para apagar mejor los incendios, según unos catedráticos

Temas relacionados Incendios forestales Medio Ambiente estudio de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que ha sido publicado recientemente en la revista Agricultura and Forest Meteorology, revela "la importancia" de conocer los niveles de emisión de CO 2 del suelo durante las etapas iniciales tras un incendio para poder obtener "tasas más precisas sobre la respiración del suelo a nivel ecosistema".



Bajo el título 'Dinámica a medio plazo de la respiración del suelo en un ecosistema montañoso mediterráneo: efectos de la severidad de incendio, manejo post-incendio de la madera quemada y exposición del terreno', los investigadores de la UCLM Eduardo Martínez García, Francisco Ramón López Serrano, Eva Rubio, Francisco Antonio García Morote, Manuela Andrés Abellán y Tarek Dadi, junto a Jukka Pumpanen, de la University of Eastern Finland, analizan diferentes severidades de un incendio y la importancia de evaluar los flujos de CO 2 del suelo post-incendio, según ha informado la institución académica en una nota de prensa.



Cerca de 1.800 hectáreas del Parque Natural de la Serranía de Cuenca fueron arrasadas por un incendio en julio de 2009 a causa de una tormenta eléctrica, un suceso que supone el punto de partida para este grupo de investigadores, cuyo trabajo ha consistido en analizar el efecto de diferentes severidades de incendio (severidad baja, que representa un 40 por ciento de la mortalidad de árboles, y severidad alta, que conlleva un cien por cien de mortalidad arbórea).

Para ello, han observado la respiración del suelo (RS) durante las etapas iniciales post-incendio de un ecosistema compuesto por pino laricio, sometido a diferentes tratamientos de gestión de la madera quemada tras el fuego. Y, paralelamente, han evaluado el efecto que la exposición del terreno ejerció en la tasa de RS en zonas donde el incendio había sido de alta severidad.



LOS TOCONES

Este trabajo que, según explican, cuantifica la tasa de RS a nivel ecosistema, destaca que "la presencia de los tocones en descomposición, un componente escasamente estudiado en términos de RS, contribuye a aumentar significativamente esta tasa a nivel ecosistema en las zonas de severidad alta de incendio durante los primeros años post-incendio. No obstante, a largo plazo, esta influencia disminuye a medida que su descomposición avance".



Igualmente, el estudio pone de manifiesto que un incendio poco severo "no tiene apenas capacidad para alterar dicha tasa de respiración a nivel ecosistema, en comparación con zonas no incendiadas, estando este patrón directamente relacionado con la escasa modificación de las condiciones ambientales, inputs de carbono y presencia de raíces finas en el suelo", a lo que añaden, a modo de observación, que la exposición del terreno influye directamente en la tasa de RS a nivel ecosistema mediante la modificación de las condiciones ambientales del suelo después del incendio.



Por todo ello, la investigación refleja a modo de conclusión la importancia de evaluar los flujos de CO 2 del suelo después del fuego, considerando el grado severidad del incendio, las condiciones ambientales del suelo y los restos en descomposición procedentes la gestión post-incendio, "con el fin de obtener estimaciones más exactas de las tasas de RS a nivel ecosistema en estudios del ciclo de carbono en zonas incendiadas".