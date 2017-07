La Junta resucita años después, el programa “A Plena Luz” para Molina de Aragón

Temas relacionados Teatro Señorío de Molina García-Page Junta de Comunidades El Gobierno de Castilla-La Mancha va a poner en marcha en el mes de septiembre un plan director de recuperación monumental y otro plan piloto de rehabilitación del Casco Histórico en el municipio de Molina de Aragón, siendo esta última una iniciativa que se llamará 'Molina a Plena Luz' y que se desarrollará, por el momento, únicamente en una de las localidades "que más enamoran" de la Comunidad Autónoma.



Así lo ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page, durante el recibimiento que ha realizado este viernes en el Palacio de Fuensalida al Grupo 'Giraldo Teatro', ganadores de la XIV edición de los Premios Buero de Teatro Joven y estudiantes, precisamente, del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de este municipio.



"Molina de Aragón es uno de los sitios que más enamoran de esta tierra, que presenta muchas dificultades desde el punto de vista geográfico y que tiene toda la historia de España. Toda la comarca son 7.000 habitantes, por eso, necesita más apoyo y por eso se lo vamos a dar", ha manifestado García-Page.



Aunque no ha ofrecido más detalles de cómo van a desarrollarse estas actuaciones, el presidente regional ha señalado que están en conversaciones con el ayuntamiento molinés para seleccionar los monumentos que serán recuperados y que el de rehabilitación se llevará a cabo en el Casco Histórico de la ciudad.



El presidente de Castilla-La Mancha, que ha reconocido la labor y el trabajo desarrollado por este grupo de trabajo en torno al tema de los refugiados sirios, ha afirmado también que van a extender el reconocimiento que le han hecho este viernes al Día de la Enseñanza.



En este sentido, García-Page ha admitido que antes de dedicarse a la política hacía teatro y que uno de los papeles que hizo fue el de Lazarillo de Tormes. "Ya entonces creía que era determinante una concepción de la educación muy comprensiva de lo que tiene que ser la manifestación cultural", ha sostenido.



Una apuesta que, a su juicio, tiene que ir de la mano de las administraciones públicas y de la empresa privada. "Tiene que haber un espacio para valores y cuestiones más humanas" en la Administración y "un compromiso social" por parte de las empresas, en referencia a la organización del premio otorgado al grupo 'Giraldo Teatro' por la Fundación Coca-Cola.



"Representamos una de las culturas --la española-- más señeras, más universales y más trascendentales del planeta", ha apuntado el líder del Ejecutivo autonómico al tiempo que ha alentado a los estudiantes a que sientan "orgulloso de pertenecer a un sistema educativo que hay que mejorar".



La directora del grupo de teatro, Eva Barrios, ha agradecido el reconocimiento a este premio y ha aprovechado la presencia en el Palacio de Fuensalida para lamentar que el grupo no dispone en Molina de Aragón de un espacio adecuado para ensayar y que lo hacen en un comedor.



"Después de los premios pensé qué orgullosa estaba, pero luego pensé: ¡Qué rabia que no se dé la suficiente importancia a las artes en el campo de la educación!", ha apuntado Barrios, con el reconocimiento de un premio que han recibido gracias a la implicación de los estudiantes, a quienes espera "haber dejado una semilla" con este proyecto de solidaridad.