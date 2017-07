Piden suspender la confusa consulta en Podemos Castilla-La Mancha y plantear dos preguntas claras

Temas relacionados García Molina Podemos El Círculo de Podemos Toledo ha reclamado suspender la actual consulta que la formación morada regional ha planteado desde este viernes a la militancia de la región para dar luz verde al acuerdo de Gobierno, así como la celebración de "dos preguntas claras y diferenciadas".



La actual consulta a los inscritos, según informa este círculo en nota de prensa, ha generado "controversia y malestar entre las bases de Podemos Castilla-La Mancha".



Por un lado, señalan que "no se ha contado con tiempo e información suficiente para debatir las importantes cuestiones en juego" y por otro lado, "la única pregunta formulada ha sido decidida desde la Secretaría General sin que, en el Consejo Ciudadano Regional, se votaran otras propuestas planteadas".



"Esta pregunta, confusa y tendenciosa, priva a las bases de la posibilidad de decidir por separado la aprobación, o no, de los presupuestos, y la entrada, o no, en el Gobierno de Page. Consideramos que la consulta, tal y como se ha planteado, no nos permite a las bases ejercer nuestro derecho a decidir con garantías democráticas", han aseverado.



Reclaman por tanto, tras decidirlo por unanimidad, "la anulación de la actual consulta" y la celebración de otra plenamente democrática con dos preguntas claras y diferenciadas: "una sobre la aprobación, o no, de los presupuestos; y otra sobre la entrada, o no, en el Gobierno Regional".