Un elefante mata a un alcarreño de Fuentelahiguera que estaba de vacaciones en Etiopía

Aún quedan muchas dudas sobre las circunstancias concretas de la muerte de Roberto, un alcarreño de 57 años, embestido en una zona de safari fotográfico en Etiopía, donde se encontraba de vacaciones con su esposa.



El fallecido, de 57 años de edad, guardaba gran número de amigos en Fuentelahiguera de Albatages, la localidad donde paso su infancia y juventud y que sólo abandonó para fijar su residencia en Madrid tras contraer matrimonio, del que deja dos hijas.



La Embajada de España en Addis Abeba está coordinando las labores de traslado del cuerpo y se encuentra en permanente contacto tanto con los familiares del fallecido como con las autoridades locales, según han confirmado fuentes de Exteriores.



Según testigos citados por medios locales, el turista guadalajareño falleció al resultar embestido y corneado por un elefante, aunque esta información no ha podido ser verificada de manera independiente.



Medios etíopes detallan que Roberto se encontraba con un grupo de españoles visitando el parque Chebera-Churchura, donde se pueden ver leones, búfalos, leopardos y elefantes, entre otros animales en libertad. Igualmente, esas fuentes vinculadas a la versión oficial aseguran que no habría atendido a las advertencias de los guías, acercándose a pie a los elefantes para hacerles fotos y grabar un vídeo.



Testimonios recogidos por LA CRÓNICA DE GUADALAJARA entre vecinos de Fuentelahiguera consideran que esa actitud que se le atribuye no encaja con la personalidad de su paisano "un hombre muy tranquilo, al que no veías citando a un toro en un encierro, por ejemplo". El pesar por su muerte es general en el pueblo.



Tras acercarse demasiado al animal, según testigos citados por la prensa etíope, el elefante "fue a por él, le pisoteó, le golpeó y le atravesó el cuerpo con el colmillo".



En la versión de la prensa local equivocan detalles fundamentales pues aseguran que el ataque ocurrió "ante los ojos de su hija y del resto de su familia", cuando lo cierto es que su esposa había preferido permanecer ese día en el hotel antes que participar en la excusión, aquejada de algunos problemas físicos. Asimismo, la hija mayor del infortunado no se desplazó a Addis Abeba sino cuando tuvo conocimiento del fallecimiento de su padre y para acompañar a su madre en esos duros momentos.



Según la versión oficial, los guías abrieron fuego para ahuyentar al animal, que cesó en su ataque y huyó hacia el interior del bosque, pero no pudieron salvar la vida del turista alcarreño, un hombre bregado en este tipo de viajes de larga distancia, que junto con su mujer, con familia en Valdenuño-Fernández, solía realizar una vez al año.



El parque Chebera-Churchura se encuentra a 465 kilómetros de la capital de Etiopía.