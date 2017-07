Barredo desvincula la agresión de su militancia de Podemos

Noticias relacionadas Imagina Podemos aporta una explicación de la agresión de Barredo y David Llorente se solidariza Temas relacionados Podemos Sucesos Violencia de género El líder de la corriente Imagina Podemos Castilla-La Mancha y miembro --suspendido-- del Consejo Ciudadano regional de la formación morada, Fernando Barredo, ha querido desvincular la agresión que ha sufrido este fin de semana, y por la cual ha requerido de ingreso hospitalario, de su militancia en el partido, desmintiendo tajantemente que dicha agresión "se haya orquestado dentro del partido".



En declaraciones a La Sexta, Barredo ha enfatizado que Podemos "no manda sicarios", y se ha mostrado convencido de que este "capítulo de acoso" al que está sometido nada tiene que ver con sus problemas internos dentro del partido.



"Otra cosa es que dentro del partido haya gente que aprovecha esto para defenestrarme", ha lamentado Barredo, quien ha afirmado que en un contexto donde la militancia está dirimiendo la idoneidad "del matrimonio entre Molina y Page" --en referencia a la posibilidad de que Podemos entre a formar parte del Gobierno autonómico-- se le haya "apartado" del Consejo Ciudadano.



Así hacía referencia al hecho de que el partido le haya suspendido de sus funciones en el Consejo Ciudadano tras la publicación en el diario El País de una información que apuntaba a que habría recibido dinero a cambio de integrar a la mujer de un empresario en las listas de su corriente de cara a las pasadas elecciones primarias del mes de mayo.



"Tengo una suspensión cautelar ilegal, no me dicen en qué artículo se basan, no me dicen si puedo alegar, ni qué plazo tengo", ha criticado Barredo.



Se da el caso de que es precisamente a esta mujer a quien estaba "protegiendo" de un contexto de "acoso", dándole acogida en su casa, razón que Barredo esgrime para justificar la agresión sufrida este domingo.



"Es una mujer, una compañera que está intentando mantenerse intacta, y nosotros tenemos que estar haciendo de escudo físico", ha subrayado.



Más datos oficiales en los próximos días

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, se ha mostrado confiado en que a lo largo de esta semana queden esclarecidas las causas de la agresión sufrida por el líder de la corriente Imagina Podemos, Fernando Barredo, que este domingo tenía que ser ingresado en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo tras sufrir un ataque en su propia casa.



A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Gregorio ha aseverado que este mismo lunes se ha reunido con la Jefatura Superior de Policía para abordar, entre otros, este asunto. "Esperemos que esta semana tengamos las noticias que queremos tener para que se aclare este suceso".



Aunque no ha descartado ninguna hipótesis, ha puesto en duda la teoría de que pudiera haber sido agredido por un sicario. "Ya veremos qué dice la investigación", ha señalado.