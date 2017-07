PSOE y Ahora Guadalajara presentan, sin Ciudadanos, una nueva moción sobre las tasas del cementerio

Temas relacionados Ahora Guadalajara Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Susana Martínez PSOE Memoria Histórica Los grupos municipales del PSOE y Ahora Guadalajara presentarán al Pleno del próximo viernes una moción conjunta en la que proponen que el Ayuntamiento apruebe, antes del 30 de septiembre para el año 2017 y antes del 30 de junio en años sucesivos, una convocatoria pública de subvenciones a asociaciones y particulares para cubrir en su totalidad el coste de la tasa municipal por la exhumación de restos de represaliados del franquismo en la fosa común o cualquier otro espacio del cementerio municipal.



La iniciativa consta de cinco puntos, entre los que figura que para esta convocatoria de subvenciones se habilite una partida en el presupuesto municipal, en principio dotada con 6.000 euros, que puedan ser suplementados con nuevos créditos si fuese necesario para atender todas las solicitudes.



Además, se recoge de forma específica que todas las exhumaciones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 sean subvencionadas, con el fin de garantizar que no se cobren las tasas por la exhumación de los restos de Timoteo Mendieta y de otras 27 víctimas del franquismo.



La pretensión del Gobierno municipal de cobrar 2.057 euros a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) por esos trabajos, llevados a cabo en cumplimiento de un mandato judicial y sin coste alguno para el Ayuntamiento de Guadalajara ni participación de ningún operario municipal, es la que justificaría a los grupos de Ahora Guadalajara y PSOE para presentar esta nueva iniciativa.



Estas 28 exhumaciones se realizaron tras haberse aprobado por el Pleno municipal del 30 de diciembre de 2016 una moción que abogaba por que la recuperación de restos de personas asesinadas por la dictadura franquista quedase exenta de pagar la tasa por los servicios del cementerio municipal.



“No nos vale que el equipo de Gobierno del PP se salte el cumplimiento de un acuerdo del Pleno municipal y lo justifique con un informe técnico, que supuestamente dice que no se pueden hacer exenciones de esta tasa a la ARMH, pero luego ese informe no se lo deje ver a ninguno de los grupos políticos, a pesar de haberlo solicitado”, ha indicado Susana Martínez, concejala de Ahora Guadalajara.



"Dignificación de las víctimas de la dictadura franquista"

Martínez ha añadido que “aunque los medios nacionales e internacionales titulan que el Ayuntamiento de Guadalajara quiere cobrar a la ARMH por la exhumación de Timoteo Mendieta y 27 personas más, la realidad es que la oposición al completo está en contra de ese cobro y quienes exigen el pago de esa tasa son Antonio Román y el PP, sin que el alcalde haga ninguna declaración al respecto”.



“Desde Ahora Guadalajara esperamos que en el Pleno del viernes al menos el alcalde no se ausente, como ya hizo en el anterior, cuando hablamos sobre la dignificación de las fosas comunes del cementerio municipal, porque queremos escuchar al PP e intentar entender las razones que les llevan a tratar así a las víctimas de la dictadura, a su memoria y a sus familiares”, ha subrayado Susana Martínez.



En términos parecidos se ha expresado Víctor Cabeza, concejal del PSOE, quien ha explicado que “volvemos a llevar esta cuestión al Pleno municipal porque queremos evitar la huida fácil del equipo de Gobierno, que se agarra a un informe para no establecer la exención de tasas a las exhumaciones de restos de personas represaliadas por el franquismo, porque queremos que Antonio Román y el PP muestren si en realidad están poniendo trabas a la dignificación de las víctimas de la dictadura franquista”.



Cabeza ha agregado que “sobre esta cuestión pocos agarraderos les quedan ya a Antonio Román y al PP para seguir poniendo trabas a la recuperación de la memoria histórica”, señalando que “esperamos que el grupo de Ciudadanos se sume a la moción, como nos han trasladado, y esperamos también que el PP, si no se suma, explique muy bien por qué rechaza esta iniciativa, porque esto no es una cuestión de legalidad, sino de voluntad política y de retratarse sobre la verdadera posición de cada grupo respecto a la recuperación de la memoria de los represaliados por el franquismo”.



El edil socialista ha precisado que “la presentación de esta moción para que se subvencionen totalmente las tasas del cementerio en exhumaciones de represaliados por el franquismo no supone que renunciemos a que el Ayuntamiento traslade a las ordenanzas municipales la posible exención de estas tasas, tal como establecía la moción de Ahora Guadalajara aprobada por el Pleno municipal el pasado 30 de diciembre de 2016, pero hasta que eso se lleve a cabo queremos que las asociaciones y particulares que lleven a cabo esos trabajos no tengan que pagarlas”.