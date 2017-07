Salinas, convencido de haber hecho lo correcto tras el plante de los feriantes en Cabanillas

Temas relacionados PSOE Cabanillas del Campo Fiestas Desde el Ayuntamiento admiten que el principal obstáculo con el que se ha encontrado el desarrollo de la fiestas ha sido este año el boicot sufrido por parte del grupo de feriantes que no quería pagar las tasas municipales legalmente establecidas.



A este respecto, el alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas, considera que la alternativa propuesta por el Ayuntamiento “ha sido una excelente solución, y una manera imaginativa de sortear un chantaje que, pese a todo lo impopular que pudiera ser, no estábamos dispuestos a asumir”.



Hay que recordar que en la tarde-noche de viernes y sábado el Ayuntamiento instaló sendos parques de juegos en la zona, "que tuvieron una estupenda acogida por parte de las familias", que sirvieron para entretener a los pequeños de modo gratuito.



“El Ferial ha estado todas las noches abarrotado de público para ver los conciertos, las verbenas o los espectáculos musicales que acompañaban a las comidas populares. Son muchos los hosteleros que nos han confirmado personalmente que no han notado en absoluto la ausencia de atracciones mecánicas, y que aseguran que sus cajas han superado ampliamente las recaudaciones de años anteriores”, asegura en este sentido Salinas.



El alcalde ha avanzado que el Ayuntamiento comenzará de modo inmediato a buscar una solución para el año que viene: “Las tasas están fijadas por unanimidad del Pleno y calculadas por los técnicos del Ayuntamiento, y puedo asegurar que no se van a mover. También avanzo que vamos a encontrar el modo de atraer a nuevos feriantes, porque no vamos a asumir que las amenazas y coacciones de quienes han echado este pulso comprometan de nuevo otras Fiestas”, ha señalado García Salinas.