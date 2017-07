Hay 200.000 hectáreas de monte sin dueño en Castilla-La Mancha, sobre todo en Guadalajara y Cuenca

Temas relacionados Economía Ecologismo Medio Ambiente Junta de Comunidades El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno este martes a un "paquete forestal" de ayudas que recoge entre sus principales medidas recuperar el rastro de unas 200.000 hectáreas de monte --sobre todo en la provincia de Guadalajara y Cuenca-- que no tienen propietarios reconocidos, unirlos todos y hacer proyectos en común.



Así lo ha avanzado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno.



Se trata de un proyecto "muy bonito", a juicio del consejero, que consiste en recuperar el rastro de unas 200.000 hectáreas de monte sin propietarios reconocidos --perdidas en ocasiones por las herencias-- porque no viven en estos mismos terrenos.



La iniciativa se denominaría "montes de socios" y consistiría en explotar montes que están abandonados, propiedad de ciudadanos que viven en el medio urbano. Según ha expresado Martínez Arroyo, es un "proyecto difícil", pero ya hay experiencias parecidas en Soria, donde, aunque no se ha podido recuperar "todo el rastro", hoy en día "los montes están generando riqueza".



Esta línea de ayudas se incluye dentro del denominado "paquete forestal", una línea de ayudas valorada en 34,6 millones de euros.



DESGLOSE DE LAS AYUDAS

De estos 34,6 millones de euros, se destinan 11,1 millones para poner en marcha ayudas para el proyecto de "montes de socios"; en segundo lugar para la creación de agrupaciones de productores para la comercialización de productos en conjunto y ayudas para fomentar las innovaciones tecnológicas en el sector forestal.



Por otro lado, se destinan 23,5 millones para que las empresas promuevan tratamientos selvícolas, con el objetivo de generar instrumentos de gestión sostenibles.



Se trata, a juicio del consejero, de "la mayor apuesta que se ha hecho en el sector". Además, ha precisado que en la región hay 2.147 empresa forestales que facturan 1.000 millones de euros, por lo que la región cuenta con un 45% del territorio forestal.