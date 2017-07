Los militares van a poder pasar del cuartel a puestos de funcionario en la Junta

Temas relacionados Empleo Junta de Comunidades El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha cambiado la normativa vigente para facilitar que los militares de carrera que así lo deseen puedan optar a prestar servicio como funcionarios o personal eventual en la Administración regional.



Así lo ha dado a conocer el portavoz del Gobierno autonómico, Nacho Hernando, quien ha detallado que este personal podrá con este cambio asumir tareas de dirección, jefatura de servicios, coordinación, servicios de Protección Civil o asesoría técnica en operaciones.



"Este decreto, aunque no conlleva gasto, no es un mero trámite, ya que es además un reconocimiento y una manera de hacer justicia abriendo una merecida puerta a este personal", ha dicho Hernando.



El objetivo del Decreto es permitir que determinados puestos de trabajo de la Dirección General de Protección Ciudadana con funciones relacionadas con la protección civil, además de poder ser ocupados por personal funcionario, puedan ser desempeñados por personal militar de carrera.



Con ello se pretende aprovechar la experiencia del personal militar de carrera en la intervención y asistencia en emergencias de protección civil para mejorar la eficacia de un servicio que presta la Administración regional a la ciudadanía.



Actualmente, en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no se prevé la posibilidad de que algún puesto de trabajo reservado a personal funcionario pueda ser desempeñado por el personal militar. Para que así pueda ser dicha posibilidad se debe prever expresamente en el listado de claves del anexo II del Decreto 161/1989 por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo reservados al personal funcionario y eventual de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



Varios puestos de trabajo de la Dirección General de Protección Ciudadana relacionados con la protección civil tienen ya asignada la clave 's', la cual identifica a los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados, además de por el personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, también por el personal funcionario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de Cuerpos de Policía Local y de servicios de extinción de incendios de las entidades locales.



Por lo tanto, este Decreto modifica únicamente la descripción de la clave 's', añadiendo al personal militar para que pueda desempeñar también dichos puestos de trabajo.



Actualmente, hay ocho puestos de trabajo de la relación de puestos de trabajo, todos adscritos a la Dirección General de Protección Ciudadana, que tiene la clave 's' y que son jefe de negociado técnico, asesor técnico de operaciones, jefe de sección, asesor técnico de protección civil, director de los servicios de emergencias y protección civil, jefe de servicio coordinación 1-1-2, jefe de servicio de protección civil y jefe de servicio de protección ciudadana.