¿Un mapache en libertad en Fontanar? Ha tenido que intervenir la Guardia Civil

El SEPRONA de la Comandancia de Guadalajara ha recuperado en el término municipal de Fontanar un mapache. Contrariamente a la simpatía que puedan despertar por su aparición en numerosas películas estadounidenses, se trata de una especie invasora que en estado adulto son agresivos y portadores de la rabia.



La recuperación de este animal se realizó el pasado sábado en un área recreativa junto al río Henares, dentro del término municipal de Fontanar, tras el aviso de un ciudadano al teléfono de urgencias de la Guardia Civil, 062, comunicando que habían avistado a un mapache en el citado lugar.



Personados en el lugar efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza de Guadalajara, se hicieron cargo del animal, tratándose efectivamente de un cachorro de mapache (Procyon), que se encontraba malherido y que murió minutos después de ser capturado por los agentes.



Especie invasora

El mapache se adapta excepcionalmente en cualquier entorno de la península ibérica por lo que no es conveniente liberarlos al medio natural. Estos animales no poseen depredadores naturales que hagan reducir su especie por lo que proliferan de manera excesiva en el lugar en el que establece su hábitat. Su alimento consiste en raíces, frutas, peces, cangrejos, huevos, crías de pájaro o cualquier otra especie, trepan a los árboles, entran en las madrigueras terrestres… Se trata de un superdepredador, como confirman desde la Guardia Civil.



El instituto armado aconseja que ante el hallazgo de este tipo de animales los particulares deben de abstenerse de tratar de atraparlos ya que en estado adulto se vuelven muy agresivos y son portadores de la rabia, por lo que es conveniente no acercarse nunca a un ejemplar de esta especie.



La actuación del ciudadano debe limitarse a ponerse en contacto con personal especializado o efectuar una llamada, como en este caso, al teléfono de urgencias de la Guardia Civil, 062.