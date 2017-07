Guadalajara es la provincia a la que menos le afecta el desempleo de toda Castilla-La Mancha

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

27/07/2017 Tienes razón..

Totalmente de acuerdo Juan Carlos. Si Guadalajara estuviera entre Albacete y Ciudad Real la tasa de paro sería de un 25 . El efecto Madrid hace que la tasa de paro de Guadalajara sea muy pareja a la de Madrid

También de acuerdo con el tema de noticias de Albacete o Ciudad Real. Por mucho que se empeñen desde la Junta y los medios de información, nos afecta más lo que pueda pasar en Alcalá o Meco que lo que pase en Albacete. Juan Carlos Bris

27/07/2017 Harto de tanta ´´Mancha´´.

De nuevo el redactor se vuelve a olvidar de dar los datos de la Comunidad de Madrid, con datos muy homogéneos con la provincia de Guadalajara y que además es la causa del buen comportamiento en la provincia debido al efecto dinamizador.

Guadalajara, tiene la tasa de actividad más alta de toda España en Mujeres, y la segunda en Hombres. A casi 20 puntos de los indices de ocupación y actividad del resto de la región.



Sé que no vale para nada, porque en el pasado alguien ya lo pidió y no se le hizo caso, pero esta noticia queda coja si no se contextualiza geográficamente. Sirva la presente para reclamar más información de Madrid...y no tanto Albacete...a años luz de todo y de todos.

Porque recordemos, alguien nos metió en esta comunidad tan heterogénea, pero eso no quiere decir que seamos homogéneos. Si no , que alguien vaya a Miguel Turra y compare.