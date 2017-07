Carnicero, preocupado por el retraso en la apertura del nuevo parking del Hospital

Asegura que el SESCAM no ha presentado aún la documentación necesaria en el Ayuntamiento

Temas relacionados Jaime Carnicero Hospital de Guadalajara El Ayuntamiento de Guadalajara ha afirmado que la Junta de Comunidades "todavía no ha presentado" el certificado final de obra del aparcamiento del Hospital Universitario de la ciudad alcarreña, por lo que ha denunciado "el retraso que está sufriendo esta infraestructura y el perjuicio que ese incumplimiento está conllevando a los usuarios".



Así se ha pronunciado el vicealcalde de Guadalajara, Jaime Carnicero, que ha señalado que la Junta, además de "no presentar aún el certificado final de obra, tampoco ha solicitado al Ayuntamiento la licencia de apertura, de actividad y de primera ocupación", según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.



Todo ello --afirma Carnicero-- "ha quedado de manifiesto en una reciente reunión mantenida entre el Ayuntamiento y responsables de la Consejería de Sanidad y de la empresa encargada de ejecutar el aparcamiento".



Carnicero ha expresado su preocupación por esta situación y ha destacado también que el Gobierno de Castilla-La Mancha "no ha solucionado por el momento los problemas de movilidad que se derivarán de la apertura del aparcamiento, ni ha subsanado las deficiencias que existen en pendientes, anchos de aceras y señalización".



"A finales de junio, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, anunció que el aparcamiento abriría en el plazo de un mes", indica Carnicero sobre un anuncio que el propio vicealcalde calificó de "temeridad a tenor de los númerosos trámites que todavía debe resolver la Junta".



"Esa fecha se va a incumplir, estamos ante un nuevo incumplimiento de la Junta de Comunidades que repercute directamente sobre los usuarios del Hospital", ha reprochado.