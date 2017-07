La presión fiscal a las nucleares hace que Trillo y el resto de centrales pierdan dinero

Temas relacionados Economía Energía nuclear Ecologismo Medio Ambiente Trillo Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola (propietaria principal de la central nuclear de Trillo, entre otras) asombró durante la pasada asamblea general de su empresa al asegurar que el negocio nuclear les había supuesto en los últimos cuatro años unas pérdidas acumuladas que rondaban los 1.000 millones de euros.



La confesión pública de tan alto directivo fue interpretada como un misil hacia el Gobierno de España, para justificar la negativa de Iberdrola a reabrir Garoña y también para reducir la carga fiscal de este negocio, que el pasado mes de abril se cifró en un 42 por ciento del total de los gastos de gestión, a cuenta de los pagos que se hacen a Enresa (gestora de los residuos nucleares), el propio impuesto sobre residuos, el de producción y las ecotasas. Sánchez Galán ha llegado a fijar en un 50 por ciento lo que suponen los impuestos sobre el coste total del negocio nuclear



A preguntas de LA CRÓNICA DE GUADALAJARA este viernes al director de la central nuclear de Trillo, Aquilino Rodríguez, éste ha admitido la situación, aunque en un tono más mesurado que el que empleó tiempo atrás Sánchez Galán.



Inquirido por este diario sobre si las pérdidas se han traducido en una petición concreta de reducir gastos en la instalación alcarreña, Rodríguez ha reconocido que "estamos en ello, pero no lo conseguimos". "Efectivamente, tenemos la encomienda de ser más eficientes", ha reconocido, porque "las centrales nucleares también tienen que ser un negocio", admitiendo que en la gestión económica de la central ubicada en Guadalajara salen en los últimos ejercicios "lo comido por lo servido", en la expresión literal y castiza que ha usado en su respuesta.



Aquilino Rodríguez ha lamentado el actual estado de cosas, ya que a su juicio "no es lógico tener un dinero invertido para no obtener ninguna rentabilidad".



En efecto, en los balances que Iberdrola facilita en su web institucional, este diario ha comprobado que se reflejan pérdidas, aunque de escasa relevancia para el conjunto total de la inversión, pendiente de amortización en los años que restan de explotación comercial de la misma.



El coste de explotar Garoña, si se reabriera

Sánchez Galán se mostró frontalmente opuesto a la propuesta del Gobierno de reabrir Garoña al estimar en 1.062 millones de euros la pérdida que generaría para Iberdrola extender la vida de esa instalación hasta los 60 años, según las conclusiones de un informe encargado a a la consultora PwC.



Iberdrola participa accionarialmente de Almaraz, Trillo (49%), Vandellós y Ascó, además de ser propietaria única de la central nuclear de Cofrentes.



En rueda de prensa ofrecida por los responsables de Trillo este viernes, y de la que iremos cuenta pormenorizada en otras informaciones de LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, se ha recordado que las centrales nucleares han aportado el 23 por ciento de la energía eléctrica de España durante el último semestre.