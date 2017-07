La reciente recarga de Trillo, la que menos radiación ha generado a los trabajadores implicados

Temas relacionados Economía Energía nuclear Medio Ambiente Trillo La central nuclear de Trillo ha producido aproximadamente el 13,5 por ciento de la energía eléctrica producida por las centrales nucleares del país durante el primer semestre de 2017 tras generar 3.846 gigavatios de energía eléctrica bruta --3.602 de producción neta-- del total de 28.460 gigavatios producidos en España.



En total, las centrales nucleares han producido el 21 por ciento de la energía eléctrica del país, según ha señalado el director de la central nuclear alcarreña, Aquilino Rodríguez, durante el balance que ha realizado del primer semestre del año en el que ha estimado que la central de Trillo ha producido "el 5 por ciento del total" de toda la energía del país.



Rodríguez ha considerado "muy positivo" el balance de la actividad de la central en el primer semestre del año a excepción de tres accidentes labores producidos durante la recarga que tuvo lugar entre el 5 de mayo y el 3 de junio, y otro más ocurrido después de esta actuación.



"Consideramos que ha habido un semestre muy bueno, no ha habido incidencias excepto el informe de suceso notificable que no tiene mayor transcendencia", ha señalado Rodríguez, que ha puntualizado que este suceso se refiere a la inoperabilidad temporal de dos bombas del sistema de agua contraincendios durante más de siete días y que ya fue notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).



Asimismo, ha valorado la recarga realizada, que tuvo "28 horas de adelanto", a pesar del "matiz desalentador" de los tres accidentes de trabajo de personal propio de la empresa, quienes ya se han reincorporado al trabajo. En cambio, otro trabajador externo accidentado al terminar la recarga de la central "está recuperándose ahora".



MEJORA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

En este sentido, el director de la central nuclear de Trillo ha señalado que estos sucesos suponen "una toma de conciencia adicional" de que han de seguir "mejorando la prevención de riesgos laborales en la empresa". "Es nuestro único deber en el semestre", ha agregado.



Por otra parte, Rodríguez ha indicado que uno de los "pequeños problemas" que ha tenido la central en este año surgió en la turbina de alta presión seis días después de haber reiniciado la actividad tras la recarga finalizada en junio, debido a la cual tuvieron que reducir la potencia de la central hasta el 30 por ciento para reparar esta incidencia que "no ha vuelto a dar problemas".



No obstante, el director de la central de Trillo ha asegurado que la recarga realizada este año "ha sido un hito" al ser la que "menor dosis colectiva" ha supuesto para los propios trabajadores de la central y los más de mil que se contratan para realizar esta actuación.