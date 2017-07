El presidente de Murcia ni se plantea un futuro sin trasvases, aunque no renuncia a las desaladoras

Temas relacionados Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha reivindicado este viernes los trasvases "como solución fundamental y definitiva al problema de agua que tienen la Región de Murcia y otros territorios y rincones de España con escasez hídrica", y ha subrayado que, en el caso de la cuenca del Segura, el Tajo-Segura "es irrenunciable, y además son necesarios nuevos trasvases".



"Soy un presidente trasvasista", ha reiterado López Miras durante un acto en Santiago de la Ribera organizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) bajo el lema 'El agua que nos une'; una iniciativa que el presidente ha aplaudido y que ha calificado de "muy positiva para que la sociedad visualice la importancia del trasvase Tajo-Segura no solo para los murcianos sino para todas las provincias a las que riega".



"Estamos donde siempre hemos estado", ha señalado el presidente, "apoyando a los regantes y agricultores", y ha recordado que los territorios que riega este trasvase suponen 300.000 empleos, aportan el 70 por ciento de las hortalizas que exporta España y el 30 por ciento de las frutas que exporta el país. "El Tajo-Segura es prosperidad y beneficio para la Región de Murcia, pero con él también hacemos más país, más España", ha apostillado.



En este sentido, ha recalcado que "no se trata de quitar el agua a nadie, ni de llevar el agua de una región a otra, sino de que el agua que hay en España llegue a todos los rincones del país". Aseguró que cada año se arrojan al mar 80.000 hectómetros cúbicos y, por lo tanto, ha explicado, "en España hay agua pero está mal repartida y hacen falta infraestructuras para llevar el agua desde donde sobra hasta donde falta". Por eso, apeló a la solidaridad de todos para alcanzar un gran acuerdo nacional de agua.



"El Tajo-Segura es irrenunciable para suplir el déficit hídrico de la Región de Murcia, pero tenemos que ir a más", ha incidido el presidente, quien ha señalado que "juntos podremos alcanzar este acuerdo desde el consenso y el diálogo, que contemple maximizar los recursos de las desaladoras y la cesión de derechos para acabar con el déficit hídrico de todos los territorios", entre otros aspectos.



Al respecto, ha afirmado que "el agua tiene que ser un elemento y una oportunidad para unir; para unir territorios y para unir a los españoles; para poner de manifiesto la solidaridad y para hacer más España", remarcó. En este sentido, ha remarcado que "los políticos tenemos que guiarnos por la responsabilidad y la solidaridad", y "comparar a unos territorios con otros no nos va a llevar a ningún sitio y lo que va a crear es división".



"Debemos dejar de enfrentar a territorios y tener todos un mismo objetivo, que el agua se distribuya bien; cambiar el concepto de que el agua se lleva de una región a otra, ya que el agua está en España y la tenemos que usar los españoles", ha concluido López Miras.