El fuego de Yeste evoluciona mejor que el viernes

Temas relacionados Incendios forestales Castilla-La Mancha García-Page Los medios que luchan contra las llamas en el incendio que se declaraba este jueves en el municipio albaceteño de Yeste han conseguido establecer una línea de defensa del 67 por ciento del perímetro del mismo. El fuego afecta hasta el momento una superficie de 1.260 hectáreas de masa de pinar carrasco principalmente, muchos de ellos, provenientes de la regeneración que se realizó tras el incendio de 1994.



"La actuación está mejor esta mañana de lo que estaba anoche", ha indicado el consejero el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado establecido para seguir el incendio, donde ha apuntado que el perímetro total del fuego se ha determinado en 16,5 kilómetros.



Bajo su punto de vista, se trata de una buena noticia y aunque no ha querido lanzar "campanas al vuelo", ha añadido que permite albergar esperanzas de que a lo largo del día la actuación irá a mejor y "vamos a poder ir poco apoco haciéndonos con el incendio".



Martínez Arroyo ha explicado que a partir de esta tarde los medios terrestres actuarán en la zona este del incendio, la "más complicada", ya que es aquella que no tiene línea de defensa, y que supone el 33 por ciento restante del perímetro que alcanzan las llamas. "Se está luchando con medios aéreos y esta tarde con medios terrestres", ha añadido.



PARQUE NATURAL DEL CALAR DEL RÍO MUNDO

De este total de hectáreas del incendio, ha indicado el responsable de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, alrededor de 700 pertenecen al parque natural del Calar del Río Mundo y las primeras previsiones apuntan a que el incendio "se va alejando del parque". Un incendio que "es complicado" al tratarse de "una zona escarpada, de barranco, de difícil acceso", ha dicho.



En estos momentos trabajan de manera coordinada con el dispositivo del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha del Plan Infocam, medios del Estado --incluida la UME-- y del Infoca de Andalucía. Están actuando 42 medios, 20 aéreos y 20 terrestres, junto con dos medios de coordinación, haciendo un total 236 personas, entre las que se incluye el personal interno del dispositivo.



En relación a las personas desalojadas de 10 pedanías, un camping y un campamento de niños, desde que se inició el incendio, que han sido alrededor de 300, solo quedan 137 albergados en las localidades de Molinicos, Yeste y Elche de la Sierra.



Al respecto, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha asegurado que "probablemente, si todo va bien, no tendremos que evacuar a más personas". "En todo caso, si hubiera que hacerlo, sería la decisión que tomaríamos con mayor celeridad porque lo más importante en este caso es garantizar la vida y la seguridad de las personas".



GREGORIO SE DESPLAZA ESTA TARDE A YESTE

De su lado, en declaraciones a Europa Press, el delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, ha querido agradecer el trabajo de todos los medios que están llevando a cabo contra el incendio y ha añadido que la UME ha enviado otro avión con el fin de conseguir "atajar el fuego lo antes posible".

"La UME ha estado trabajando durante toda la noche, así como la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Cuenca y esperamos que este trabajo dé resultado a lo largo del día", ha indicado Gregorio, quien se desplazará esta tarde a Yeste para conocer la evolución de las llamas.

Sobre las posibles causas del incendio, el delegado del Gobierno ha señalado que la Guardia Civil está esperando a que el incendio comience a controlarse para empezar las investigaciones. "Están abiertas todas las hipótesis y hay que esperar a controlarlo", ha añadido.