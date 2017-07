José Luis Blanco, alcalde de Azuqueca, se plantea discutirle el liderazgo a García-Page

Noticias relacionadas Page se presenta ante los sanchistas con deseos de que no haya “mal rollo” y sin aclarar su futuro Los líderes regionales del PSOE, incluido Bellido, adaptan su discurso tras la victoria de Sánchez El “susanista” Bellido sufre en Guadalajara una derrota mayor que la de Page en Castilla-La Mancha La tranquilidad de la noche del sábado, un 29 de julio casi aburrido informativamente, se rompía con la aparición en la edición digital del ABC de Castilla-La Mancha de una noticia sorprendente: "El alcalde de Azuqueca «reflexiona» su candidatura a la secretaría regional del PSOE", se titulaba en esa información. LA CRÓNICA DE GUADALAJARA ha confirmado, en fuentes próximas a José Luis Blanco, que esa es la intención, como reflejaba en su información el diario monárquico.



A José Luis Blanco el viento le sigue soplando favorable a día de hoy, puesto que abanderó en Guadalajara el movimiento a favor de Pedro Sánchez hasta hacer de la provincia uno de los baluartes "antisusanistas", en cuyas filas sí militaba García-Page hasta minutos después de la derrota final. Lo ha hecho, además, desde la segunda localidad más importante de la provincia, que fuera feudo de Pablo Bellido, secretario provincial socialista que también llegó a condicionar su futuro político de forma expresa al apoyo de la militancia socialista a Susana Díaz, sector al que pertenece si es que aún existe como tal. Las discrepancias entre Blanco y Bellido cuando formaban parte de la misma corporación municipal no han hecho sino agrandarse con el paso del tiempo.



En la información de ABC se habla de "masivas peticiones de militantes socialistas recibidas en los últimos días" en el entorno de Blanco, quien "se va a dar un periodo breve de reflexión y análisis" para decidir si finalmente presenta su candidatura a la Secretaría General del partido en el próximo Congreso regional, para el cual todavía ni siquiera hay una fecha cerrada. Tanto es así que hasta el 3 de septiembre el comité regional no tiene previsto poner sobre el papel los plazos de este proceso interno.



Literalmente, Blanco ha razonado al redactor de ABC que "son muchos los compañeros y compañeras de las cinco provincias de Castilla-La Mancha que me han pedido que lidere una alternativa de cambio de cara al próximo congreso. Y si tengo algo claro es que la decisión de quién debe liderar esa corriente alternativa no me corresponde a mi, sino a toda la militancia de Castilla-La Mancha».



"Tengo toda mi lealtad al secretario regional, Emiliano García-Page, todo mi apoyo al presidente y un afecto a su persona, pero considero que el partido ha cambiado y que tenemos que continuar luchando para transformar nuestro partido. Tenemos que dar continuidad al modelo de partido aprobado a nivel federal" ha planteado José Luis Blanco, quien no discute la conveniencia de integrar a Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha para facilitar con ello la aprobación de los presupuestos regionales.



Castilla-La Mancha votó a favor de Pedro Sánchez

En el conjunto de Castilla-La Mancha, las pasadas primarias dieron la victoria a los partidarios de Pedro Sánchez, cuyos simpatizantes fueron más en todas las provincias salvo en Cuenca. El escrutinio dio un 48,34% para Pedro Sánchez, un 43,84% para Susana Díaz y un 7,82% para Patxi López.