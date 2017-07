Áspero debate en el Ayuntamiento de Guadalajara sobre la Guerra Civil, las exhumaciones y las tasas

Con el apoyo de los dos concejales de Ciudadanos, la moción presentada de forma conjunta por Ahora Guadalajara y el PSOE salió adelante en el Pleno del pasado viernes, de modo que el Ayuntamiento de Guadalajara debería subvencionar la exhumación de los restos de represaliados por el franquismo y que se encuentren en el cementerio de la capital alcarreña. Así será el día en que se cumpla la moción, para lo cual no hay ni una fecha previsible ni aproximada.



La reiteración de esta ya larga polémica apuntó como novedad una nueva estrategia desde al menos parte de la oposición para el futuro más inmediato: intentar unirse para que se cambie el Reglamento que rige los plenos, según plantea el PSOE, hasta conseguir que el equipo de gobierno no tenga la opción actual de cerrar el turno de intervenciones sin opción de réplica.



Especialmente ácida se mostró Susana Martínez en la exposición de los motivos de la moción. "Hágaselo mirar. Estamos en 2017, bienvenido a la Democracia", llegó a exclamar la concejala de Ahora Guadalajara en unas palabras focalizadas con insistencia sobre el alcalde, aunque tampoco dejara de cuestionar a Alfonso Esteban, especialmente cuando el concejal de Hacienda se reservó su argumentario para la segunda y última intervención.



"Yo me organizo mis turnos como considero oportuno", llegó a proferir el siempre circunspecto Esteban, quien admitió que el de Ahora es el único grupo municipal que había ido a pedir explicaciones al servicio donde se ha liquidado la tasa de la polémica. Especialmente crítico se mostró con Ciudadanos: "Esto no les ha interesado, no han bajado a preguntar", recalcó.



"¿Por qué una subvención si ahora tenemos exención legalísima?, se preguntó retóricamente Alfonso Esteban. "Montan un show porque es lo único que interesa", se respondió a sí mismo durante sus cinco minutos de intervención.Según lo expuesto, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ya autoliquidó la tasa en 2016, por lo que reprochó a la oposición que "hayan cuestionado la profesionalidad de los propios servicios técnicos".



Según reiteró Esteban, la licencia de exhumación es un acto reglado, que se hizo efectivo cuando lo pidió el Juzgado mediante la oportuna orden. Además, resaltó que "aquí no ha habido ninguna petición formal de subvención por parte de la Asociación, están ustedes más interesados que ellos", en alusión directa a Ahora Guadalajara y el PSOE.



Alejandro Ruiz, en nombre de Ciudadanos, anunció el apoyo a esa propuesta de la oposición "a pesar de los trolls de los partidos que en los últimos días no han llamado fascistas, entre otras cosas". El portavoz de la formación naranja lamentó que desde el equipo de gobierno se les entregara el informe de los técnicos justo antes de iniciarse la sesión plenaria.



El alcalde, ofendido ante Susana Martínez

Antonio Román no se esforzó mucho en ocultar el malestar que le habían producido las palabras de la vehemente concejal de Ahora Guadalajara: "Ya vale de mofas y risas, señora Martínez", le espetó en el inicio de sus palabras de cierre del debate el alcalde, que calificó de "coincidencia" el que abandonara el salón de plenos cuando en una sesión anterior se abordó esta cuestión.



"Yo nunca he hablado de vencedores y vencidos, sí de la tristeza que me produce ochenta años después lo que ocurrió". "¿Noticia nacional? ¡Pero si eso es lo que perseguían!", abundó elalcalde. "¿A quién ha perseguido el señor Román?" se preguntó él mismo. "Tengo la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley". "Están reclamando que una tasas tienen que ser perdonadas y, si no, subvencionadas, mientras la señora Carmena no hace lo mismo en Madrid", concluyó.



Al final, el Partido Popular volvió a quedarse solo frente a los otros tres partidos con presencia en la Corporación. De nuevo, como ya antes, en esta cuestión.