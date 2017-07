Esta es la desconexión que merece la pena...

Tal vez resulte insólita la recomendación de desconectar viniendo de un orgulloso cruzado, contra viento y marea, del despliegue de la banda ancha en sus versiones cableadas e inalámbricas, desde hace más de una década; en Guadalajara y su provincia, en Castilla-La Mancha y, aunque más ocasionalmente, también a nivel nacional (aún recuerdo mi reunión con la Comisaria para la Agenda Digital Europea sobre este asunto).



Pero es que las vacaciones son momento de recorrer mundos desconocidos, de mar, de campo y de montaña, de ciudad más tranquila, de retorno a tu pueblo natal, de recuerdos de infancia y juventud, de reencuentro con familiares y amigos, de retomar ese libro (de papel) empantanado en tu mesilla de noche, de practicar ese deporte abandonado so pretexto de actividades y objetivos profesionales (incluyo el deporte de maxilares y mandíbula, para el que no existe sucedáneo digital, ni mejor país que el nuestro); de descanso, de relax, de charla reposada, de reflexión serena; también de espectáculo y de música, de emoción, de aventura, de celebrar lo celebrable, de trasnocheo y desmelene.



Reconozco a mi pesar que, en cierto modo, a quienes me conocen bien, mi consejo puede sonarles a “haz lo que yo digo, y no lo que yo hago” y que, pese a mi firme propósito de la enmienda, y por culpa de un mal entendido y casi genético sentido de la responsabilidad, tolero con más frecuencia de la debida la intrusión telemática de algún tocapelotas empeñado en perturbar mi holganza y alterar mi karma vacacional; a veces involucrándome en un “marrón” profesional ajeno o fronterizo, o que podría perfectamente esperar a mi retorno...



Por tanto, en vacaciones, avalado por mi propia experiencia, les imploro que no caigan en la trampa y luchen por aparcar el trabajo y los problemas; les reitero y me reitero a mí mismo que nadie es imprescindible, que nuestra actividad profesional necesita un respiro para volver a la carga con bríos renovados. Les pido que combatan el síndrome de la conexión permanente y mantengan intacta su voluntad de recreo y asueto.



En fin, que este verano durante sus vacaciones desconecten siempre que puedan el correo electrónico, el móvil, el Whatsapp y las Redes Sociales y aprovechen para conectar con la VIDA (así, con mayúsculas).



Esta desconexión y no alguna otra que seguro que les viene a la cabeza sí es de las que merece la pena.