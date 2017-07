Un perro de raza peligrosa que iba suelto, sin seguro y sin licencia mata a otro perro en Marchamalo

Temas relacionados Marchamalo Animalismo Guardia Civil Sucesos La Guardia Civil de Guadalajara ha investigado a una persona en Marchamalo como presunta autora de un delito de maltrato animal y otro de lesiones. Esta persona tenía un perro potencialmente peligroso que atacó a otro can causándole la muerte y causó heridas de carácter leve a su propietaria.



El joven fue investigado por la patrulla del Seprona de Brihuega tras tener conocimiento de unos hechos ocurridos en la madrugada del pasado 18 de julio, cuando el presunto autor de los hechos paseaba con un perro de raza potencialmente peligrosa por la localidad de Marchamalo y atacó a otro perro causándole la muerte y heridas leves a su propietaria al intentar separar a los animales para evitar la agresión.



El propietario del animal deambulaba con el perro suelto y sin bozal, a pesar de tratarse de un perro de raza potencialmente peligrosa.



Los agentes del Seprona que se hicieron cargo de la investigación se dirigieron al domicilio del propietario del perro para recabar la documentación correspondiente, no encontrándose en el mismo, ya que este lo abandonó para evitar ser localizado, dejando el perro en casa de unos amigos para eludir cualquier tipo de responsabilidad.



Finalmente, los agentes consiguieron localizar al propietario del animal y al perro en la localidad de Marchamalo.



Según las investigaciones practicadas se pudo comprobar, tras efectuar la lectura del microchip del can, que este no figuraba a su nombre, sino al del anterior propietario, careciendo también de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos así como del correspondiente seguro obligatorio.



La Guardia Civil instruyó diligencias por la investigación de J.J.G.S., español, de 18 años de edad y vecino de Marchamalo, que fueron entregadas al Juzgado de Guardia.