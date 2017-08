Los regantes quieren dejar de pagar 12 millones de euros por el trasvase, ya que no les llega agua

Temas relacionados Agua Trasvase Tajo-Segura La consejera de Transparencia, Participación y Portavocía, Noelia Arroyo, ha asegurado este martes que el Gobierno regional va a pedir la exoneración de las tasas del trasvase Tajo-Segura por las que los regantes tendrían que pagar 12 millones al año, reciban o no agua de esa infraestructura.



En rueda de prensa, ha insistido en que las tasas no se van a cobrar mientras dure la sequía y que la Comunidad va a pedir la exoneración, ya que "estamos en una situación critica en la Región (de Murcia) y vamos a pedir que nuestros regantes y los agricultores no paguen esa tasa".



"Estamos en una situación de extrema sequía, y por tanto estamos necesitando agua y esa tarifa debe ser exonerada y esto es lo que ha dicho el Ministerio", ha destacado Arroyo, y ha añadido que dicho pago se aplicaría en adelante, no actualmente ya que la situación de sequía que se atraviesa en la Región es crítica.



"El Ministerio es consciente de esto y tenemos que aplicar otra serie de tarifas e incluso hay una propuesta que hizo el grupo parlamentario popular en el Congreso, que es una subvención de 4 millones de euros para agua desalada", ha asegurado.



Arroyo ha hecho hincapié en que desde la Comunidad se está trabajando en avanzar en este ámbito y en la exoneración de esa tarifa. También ha insistido en que siguen "reivindicando los mismos planteamientos, propuestas y medidas que han anunciado los regantes y los agricultores para el Pacto Regional del Agua, y para defender nuevos trasvases como una alternativa más a la necesidad y al déficit estructural que tenemos en la Región de Murcia en materia hídrica".



Aunque, ha advertido, esta "no es la única solución", pero sí la considera como la "definitiva", por lo que es necesario que se invierta más presupuesto en infraestructuras que permita traer "a la Región de Murcia, Valencia y Andalucía agua de donde hay todavía hacía donde hace falta".



Asimismo, ha añadido que el Gobierno regional está trabajando en "soluciones urgentes", que está permitiendo garantizar ya el agua a los regantes, a pesar de la incertidumbre que hay por el hecho de que se desconoce "la cantidad de agua de la que vamos a disponer para el próximo otoño e invierno". No obstante, ha garantizado que el Gobierno de Murcia seguirá trabajando en "nuevos trasvases como una alternativa a la solución definitiva que necesita la Región".



Esta solución, según Arroyo, parte del consenso y del acuerdo del Estado cuyo fin principal es "traer el agua a los territorios que lo necesitan y donde falta desde aquellos en los que hay, y que no se busquen enfrentamientos entre Comunidades".