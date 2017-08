El alcalde de Sacedón, sobre los regantes murcianos: “Tienen un morro que se lo pisan”

Critica la pretensión de éstos de no pagar el canon acordado por un agua que no les llega

El presidente de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía y alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, cree que los regantes de Murcia y su Gobierno "tienen un morro que se lo pisan" por pedir al Gobierno Central la exoneración de las tasas de Trasvase Tajo-Segura por las que los regantes tendrían que pagar 12 millones al año reciban o no agua de esa infraestructura.



"Mientras les llega agua están encantados, y encima subvencionada, pero cuando tienen que hacer su aportación, dicen que también se las regale. Me parece tener mucha cara teniendo en cuenta los miles de millones que dicen que le genera el agua allí", ha incidido después de conocer la noticia publicada por LA CRÓNICA DE GUADALAJARA en la que el Ejecutivo murciano fijaba su posición y sus pretensiones.



Torrecilla cree que "van de pobres" cuando son los "máximos beneficiarios del trasvase", y piensa que esto "eso cabrea a cualquiera, es de traca".



El presidente de los ribereños está "indignado" por los "insultos" de los regantes de Murcia con estas declaraciones, y ha asegurado que no se podía imaginar que llegaran a esto. "En los municipios ribereños los trabajos funcionan a base de trabajo y no de indemnizaciones o decreto a base de sequía como ellos", ha apostillado.



"La situación actual de los embalses sigue en descenso, las orillas son "metros de barro", ha lamentado el alcalde de Sacedón, un municipio afectado por la sequía y los trasvases.



"Esto es la ruina total", ha incidido este regidor, quien lamenta sobre todo la situación porque afecta al mantenimiento de vida de los pueblos, convencido de que es uno de los peores años que él ha conocido desde el punto de vista turístico en la temporada de verano.