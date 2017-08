El consumidor, indefenso

Temas relacionados Consumo Telefónica Opinión Señorío de Molina Indefensión. Esa es la palabra que mejor define ateniéndonos a la Real Academia Española la situación en la que se han visto los pocos y olvidados vecinos de Villarejo de Medina, después de perder sus conexiones telefónicas por una avería, "incidencia técnica" según Movistar, que han tardado varios días en solucionar, algo muy normal en nuestro medio rural con esta multinacional.



El deterioro de los servicios está llegando en general a límites insospechados, y los consumidores cada día más somos meras marionetas que nos tenemos que mover al son de la música de las grandes empresas, hablemos de telecomunicaciones como en el caso de Villarejo de Medina con Movistar, nos refiramos a la banca con sus clientes a los que parece que quieren echar a base de comisiones y maltrato, o hablemos de otras compañías como las energéticas de electricidad y gas.



Lamentablemente, lo que ha pasado en Villarejo de Medina, un pequeño pueblo de apenas una docena de vecinos que es pedanía de Anguita, para que se sitúen ustedes, en pleno Ducado de Medinaceli afectado como recordarán por el trágico incendio de 2005, es simplemente una muestra de la desvergüenza más absoluta con que se mueven estas grandes compañías, agravado con el hecho de tratarse de un pequeño rincón rural de nuestra provincia.



Aunque, como consuelo, nos queda que incluso allí donde hay más habitantes, muchas más población, en realidad ocurre lo mismo o muy parecido, la banca, las operadoras de telefonía, las eléctricas... hacen de su capa un sayo y el consumidor se da cuenta hasta donde llega su indefensión más absoluta al menor problema que tenga.



Esa es la realidad que estamos viviendo en este país especialmente en los últimos años sin que haya ley o norma que, de una vez por todas, coloque al consumidor al menos en la misma situación que a las poderosas y ricas compañías de servicios para defenderse ante los abusos.



Es lo que hay. La banca elimina personal un día sí y otro también y añade un día sí y otro también comisiones de toda clase y condición y sin avisar; quieren que dejemos de usar las oficinas y nos hagamos expertos en los cajeros automáticos e internet, con tal de ahorrarse gastos de personal a costa de un servicio pésimo a los clientes. Los problemas con servicios básicos de telefonía, suministros de gas y electricidad que todos necesitamos sí o sí es imposible resolverlos cómo pretenden esas compañías mediante llamadas telefónicas donde, si es que se consigue hablar con alguien al otro lado de la línea, nunca será alguien que te pueda resolver el problema y te volverá loco pasando de operador en operador para no arreglar nada.



Si usted quiere darse de alta como cliente en estas compañías, no se preocupe, todo serán facilidades y será suficiente con una simple llamada, pero ojo como pretenda darse de baja, entonces todo serán pegas y problemas, documentos y más documentos para intentar que desista en su deseo.



Por eso, en Villarejo de Media, dentro del cabreo general comprensible que deben de tener al quedarse sin un servicio básico, tienen motivos para no sentirse tan solos y olvidados viendo como en este país los usuarios y consumidores de estos servicios estamos realmente desprotegidos y desamparados.



¿El Estado?, ni está ni se le espera.