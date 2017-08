Ángel Nieto, un gran campeón que también dejó huella humana y deportiva en Guadalajara

Son miles los aficionados del motor que aún tienen vivas en sus retinas las imágenes de Ángel Nieto bajando por la avenida del Ejército a lomos de su Derbi campeona mundial, o en la "chicane" del campo de fútbol con la Bultaco o incluso compartiendo carrera con Domingo Gris y su 250 c.c... Al genio de las dos ruedas nunca le gustó demasiado lo de correr entre bordillos, balas de paja y peatones que atravesaban la calzada de improviso. Pero las marcas exigían su presencia en esos circuitos urbanos que fueron casi los únicos en España durante décadas. El Moto Club Alcarreño consiguió durante muchos años convertir el polígono del Balconcillo en una fiesta y evitar siempre que llegara cualquier desgracia. Al final, la muerte le ha ganado la partida a Ángel Nieto no sobre un circuito sino en Ibiza y pilotando un quad.



La capacidad de Ángel Nieto para transmitir su pasión por el mundo de las dos ruedas, acreditada también en su faceta de comentarista televisivo. se ratificó un jueves de marzo de 2011 en Trillo, en una de aquellas añoradas convocatorias de la central nuclear. Hoy es el día más adecuado para recordar las sonrisas y comentarios admirativos que supo generar en su auditorio mediante una continua sucesión de anécdotas de su muy prolífica carrera.



Dedicó Nieto su primer recuerdo a la ciudad de Guadalajara, fresca aún en su memoria la primera vez que hizo la Subida al Sotillo y las numerosas ocasiones en que corrió en el circuito urbano de El Balconcillo. Como reconocía "paso miedo viendo ahora donde hemos corrido, ya sea por las calles de una ciudad o incluso en algunos circuitos de aquellos años".



Para el pluricampeón, no hay duda "Somos la envidia del mundo en motociclismo y en muchos otros deportes. Si nos fuera tan bien la economía como el deporte...", razonó jocosamente.



Este "milagro" del motociclismo español no es casual ya que "se ha trabajado muy bien durante muchos años con la red de circuitos, una TVE que sigue el campeonato y patrocinadores...", razonó.



El piloto zamorano negó que ni antes ni ahora haya margen para triunfar sólo por valor: "En moto se gana haciendo el cabra un día, no más; al siguiente, te caes".



Ángel Nieto abandonó la práctica activa de este deporte el año que cumplía los 39. Ha muerto a los 70. "Lo dejé en Salzburgo, un circuito muy peligroso; miré para abajo y vi que realmente no sabía qué hacía allí. Luego, esa misma temporada, en Calafat quise ganar a Aspar, hacer la machada... y me rompí la tibia. Hasta en eso fue la moto honrada conmigo: me tiró y me dijo que ya no podía correr más". Un total de 17 huesos rotos jalonaban, de algún modo, la trayectoría de un genio que pasaba por ser de los que menos arrastraba el mono por el asfalto.



A propósito del valor que se le supone a un piloto, Nieto aseguró aquella tarde que "todos tienen miedo el sábado por la noche antes del gran premio, cuando te metes en la cama".



Para lo que no se concedía valor de referencia es a cuenta de la preparación física, tan en boga desde hace años: "Yo no he ido en gimnasio en mi vida y he llegado a correr cuatro carreras en un mañana", asumía.



Eran otros tiempos que, por espacio de una hora, fueron muy cercanos, en Trillo.



En la romana de Peñalver

Mucho más cercana en el tiempo es la última gran cita alcarreña de Ángel Nieto. La localidad de Peñalver acogió en enero de 2016 una nueva edición de la tradicional fiesta de ‘Su Peso en Miel’, declarada de Interés Turístico Provincial y cuyo galardón recayó esa vez en el gran motociclista.



Cientos de personas asistieron al pesaje del galardonado, que tuvo lugar en la Plaza de la Villa tras la oportuna recepción oficial en el salón de plenos del Ayuntamiento y la dedicatoria en el libro de firmas.



La báscula romana indicó un peso de 87,5 kilos que fueron los kilos de miel que recibió Ángel Nieto, quien se mostró agradecido tras la imposición de la capa castellana y afirmó, entre los aplausos de los asistentes, que este era su particular Príncipe de Asturias comprometiéndose a promocionar la miel de la Alcarria. Además, anunció que donaba miel de la Alcarria a un colegio de monjas que trabajan con niños y niñas desamparados.



El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel Latre, felicitó entonces a Nieto “por aceptar la invitación para estar hoy aquí en Peñalver con todos nosotros”. “Ángel Nieto puede ser un perfecto embajador porque él sabe lo que es llevar a gala el nombre de España por todo el mundo”, dijo el presidente de la Diputación haciendo alusión a los “muchos momentos de gloria” que nos ha dado este legendario deportista.



Hoy, recuerdo sobre recuerdo, son muchos los que ya añoran el casco alado y a quien lo llevó con tanta pericia como inteligencia por los más importantes circuitos de Europa... y también por las calles de Guadalajara, entre balas de paja.



Descanse en paz, Angel Nieto.