Temas relacionados Junta de Comunidades Feminismo Juventud Sucesos Maltrato Violencia de género El Gobierno regional, a través del Instituto de la Mujer, acercará durante el verano la campaña ‘Sin un sí, es no’ para prevenir y concienciar sobre la violación en cita a 11 municipios de la provincia de Guadalajara.



Así lo ha desvelado el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, durante la presentación de la campaña. Ha hecho especial hincapié en que “para erradicar la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones es esencial acabar con la base en la que se apoya y lo sustenta, que es el machismo”, un fin para el que, según ha afirmado, la formación y la información juegan un importante papel.



Alberto Rojo ha mostrado su convencimiento de que la campaña ‘Sin un sí, es no’ de este año “volverá a gozar de buena aceptación en los municipios en los que se desarrolle, algo que será positivo para avanzar hacia una sociedad mejor”.



Por su parte, la directora provincial del Instituto de la Mujer, Charo Narro, ha destacado que esta campaña surge de la necesidad de alertar sobre la violación en cita, “una de las formas de violencia de género más predominante entre la juventud y por otra parte una de las más silenciadas”, ha afirmado y ha explicado que este tipo de violación se produce en encuentros pactados, con un amigo, un conocido e incluso una ex pareja y en ella la víctima llega a tener incluso la sensación que es ella quien ha propiciado esa situación y se siente culpable y con la obligación de mantener relaciones sexuales aún en contra de su propio deseo. “La campaña quiere dejar claro que sin el consentimiento explícito y claro de la mujer a una relación sexual, es un no”, ha señalado.



La campaña llegará de manera presencial a 11 municipios de la provincia de Guadalajara a través de “misiones pedagógicas con caravanas por la igualdad”, que se situarán en lugares estratégicos y frecuentados por jóvenes de la localidad en cuestión y en la que se realizarán actividades y se entregarán materiales divulgativos con información y lemas clave de la campaña. Además, la campaña tendrá una fuerte presencia en las redes sociales “porque es en ella donde están las personas jóvenes” y los materiales de la misma se distribuirán en los establecimientos farmacéuticos de la provincia, gracias al acuerdo suscrito entre el Gobierno regional y este colegio profesional.



“Queremos empoderar a las chicas jóvenes a través de la información, transmitir el mensaje de que no son culpables sino víctimas de una agresión sexual, que siempre tienen el derecho de decir no y de decidir cuándo parar una relación sexual”, ha afirmado Charo Narro, que también ha enumerado otros objetivos de la campaña como son “reprobar los comportamientos de los agresores y potenciar nuevos modelos de masculinidad alejados de los cánones machistas”.



La directora provincial del Instituto de la Mujer ha recordado que el año pasado la campaña llegó de manera presencial a 6 pueblos de la provincia y trabajó con más de 500 jóvenes. En esta ocasión, serán 11 los municipios a los que llegue, coincidiendo fundamentalmente con los festejos populares que en ellos se desarrollan, “pero dejando claro que las agresiones sexuales no sólo se producen en esos ambientes, sino que desgraciadamente ocurren a lo largo de todo el año y en cualquier circunstancia”, ha señalado Charo Narro.



La campaña llegará el 14 de agosto a Molina de Aragón, Peralejos de las Truchas y Pozo de Guadalajara; el 15 de agosto a El Casar, Quer y Mondéjar; el 1 de septiembre a Uceda, Albalate de Zorita y Marchamalo; y el 2 de septiembre a Torija, Cifuentes y nuevamente a Marchamalo.



“En la campaña se prioriza el medio rural, ya que en él los recursos para trabajar la igualdad son más limitados”, ha indicado Charo Narro.