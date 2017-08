Guarinos rechaza por “antisociales” los presupuestos regionales que aprobarán PSOE y Podemos

Temas relacionados Guarinos Podemos PP PSOE Cortes de Castilla-La Mancha La presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Ana Guarinos, ha anunciado que su formación ha registrado finalmente la enmienda a la totalidad de los presupuestos, tal y como ya anunciaran, por ser "antisociales" y "olvidarse de la sanidad, la dependencia o la agricultura", además de que "incrementan los impuestos a los ciudadanos y el gasto para asesores".



Así lo ha explicado Guarinos este viernes en rueda de prensa, donde ha añadido, a preguntas de los medios, que los 'populares' aún no ha establecido quién será la persona encargada de defender dicha enmienda en las Cortes.



A su juicio, "se están elaborando políticas equivocadas" porque "los objetivos que ha tenido el Gobierno de Emiliano García-Page no han sido los ciudadanos y sus problemas". Además, ha dicho, las políticas que se están llevando a cabo son "radicales, extremistas y peligrosas".



Por todo ello, ha agregado que el Partido Popular no puede decir que los presupuestos "son buenos para Castilla-La Mancha", cuando "son una anomalía, porque se presentan en julio, debiendo presentarse ya los de 2018".



Asimismo, ha mantenido que el Ejecutivo está intentando "amordazar" a la oposición, porque "se está intentando que no se pase por el dictamen del Consejo Consultivo y evitando las comparecencias de los consejeros en la Comisión de Presupuestos".



A juicio de Guarinos, Castilla-La Mancha lleva viviendo "dos años de mentiras, de engaños y de incumplimientos". En la región, ha puesto de manifiesto, había "una región que crecía y creaba empleo por encima de la media nacional y ahora mismo según la EPA es la única Comunidad Autónoma que destruye empleo".