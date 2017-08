Sigüenza homenajea a su rondalla

Noticias relacionadas Sigüenza pierde a Pepe Cerezo, alma de su rondalla y de sus “armaos” durante décadas Temas relacionados Música Sigüenza La ciudad de Sigüenza se reunió la noche del viernes en su Plaza Mayor, en el que ha sido el primero de los actos del programa de fiestas de San Roque y de la Virgen de la Mayor 2017 de este fin de semana para rendir homenaje a la Rondalla de Sigüenza y al Grupo de Baile de la Virgen de la Mayor, y más concretamente, como destacaba ayer el alcalde de la ciudad, José Manuel Latre, “a todas las personas que, de una u otra forma, han participado y siguen participando en ambas agrupaciones, para llevar el folklore y las tradiciones de la ciudad del Doncel no solo por toda la provincia, sino por España e incluso fuera de nuestro país”.



Correspondió a Juan Carlos García Muela presentar el homenaje a ambos grupos artísticos ante las cerca de mil personas que se habían acercado a presenciarlo. Como suele, García Muela descubrió en la intrahistoria de Rondalla y Grupo de Baile anécdotas que hicieron reír al público, pero también recordó otras con hondo sentimiento, muchas referidas a los que ya no están.



“Este año hemos sufrido la pérdida de Pepe Cerezo, que hasta muy última hora mantuvo su disposición y asistencia a conciertos, recitales y ensayos con el ánimo y la ilusión de toda la vida. Hablar de Pepe Cerezo es hacerlo de una persona que llevaba la ciudad de Siguenza en la sangre. No había movimiento artístico, social o cultural en el que no estuviera presente. Y si la causa tenía un fin benéfico, su colaboración estaba más que asegurada. En este sentido, su ojo derecho fue el Asilo, ahora Residencia Padre Saturnino López Novoa”, dijo. Además, el presentador recordó una faceta de Cerezo, como deportista, menos conocida, puesto que fue delantero centro del CD Siguenza, club para el que ejercería después el cargo de delegado de campo durante muchos años, y resultó además campeón provincial de atletismo, en la modalidad de lanzamiento de peso, antes de cumplir los 18 años. “No tenía rival en los enfrentamientos de pulso”, recordó García Muela. En el plano institucional, Pepe Cerezo fue concejal del Ayuntamiento de Sigüenza, “y hubiera podido ser más si se lo hubiera propuesto”, presidente de la comisión de fiestas y uno de los fundadores de la peña La Alegría. La Semana Santa y la Rondalla eran sus reconocidas pasiones “a las que se entregó por entero”, valoró. Por último, García Muela recordó también que el homenaje de anoche abarcaba también “a todos los fallecidos de ambos grupos artísticos o aquellos que por alguna razón no habían asistir”.



Asimismo, el presentador del homenaje se encargó de introducir cada uno de los cantes y bailes que, alternativamente, ponían en escena Rondalla y Grupo de Baile. Concretamente la Rondalla interpretó, por este orden, unas 'Seguidillas y jota de Mondéjar', la canción 'Dame un besito amor', una 'Jota de Torija', la 'Habanera de Maranchón', un 'Paloteo de Albalate' y la canción 'No volveré'. Acompañado musicalmente por la Rondalla, el Grupo de Baile interpretó la 'Jota de la Miel', 'María la portuguesa', una 'Jota de Marchamalo' la 'Picolísima serenata' y 'Cintas y cadenas Gálvez'. Para terminar el homenaje, el Grupo de Baile hizo las populares 'Sanjuaneras' seguntinas y la Rondalla la jota castellana de 'Los segadores'.



En un descanso de la actuación, el alcalde de la ciudad, José Manuel Latre, recordó que la Rondalla de Sigüenza es la historia de un sinfín de hombres y mujeres, mayores, jóvenes, y niños, comprometidos con su ciudad y con su música que han dedicado, y siguen haciéndolo muchas horas, sacrificando su tiempo libre, ensayando bailes y canciones para conservar las tradiciones seguntinas, revitalizándolas además con savia nueva, como quedó anoche palpablemente demostrado con la cantidad de jóvenes que actuaron. “Personas como Pedro Pardillo, Faustino Díaz, Aurelio Salvador, Daniel Parrilla, Máximo Albacete y el triste y recientemente desaparecido, Pepe Cerezo, son un buen ejemplo de ello. Todos los hombres y mujeres que han pasado por la Rondalla han sido importantes para la historia de nuestra ciudad, así que, en nombre de todos los seguntinos, os doy las gracias”, afirmó el regidor anoche. Asimismo, Latre recordó también que el pasado lunes, el Pleno Municipal aprobó por unanimidad dedicar una placita a la rondalla seguntina, situada entre la calle de Santa Bárbara y Pio XII, donde próximamente será colocada su placa. “A los que formáis parte de ella, os animo a seguir adelante llevando el nombre de Sigüenza en lo más alto y haciendo honor a todos aquellos que os precedieron”, terminó.



Para terminar su intervención, el alcalde y la concejala Charo Toro, miembro del Grupo de Baile de la Virgen de la Mayor, entregaron una placa conmemorativa a la familia de Pepe Cerezo, que recogieron sus nietos. Además, dos de ellas quisieron igualmente recordar a su abuelo, diciendo públicamente unas palabras sobre él, que compusieron el momento más emotivo de la noche.