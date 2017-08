LA HUERCE. Presentación del libro “La Huerce, historia de un pueblo solidario”, de Pedro Aguilar

Dentro de los actos previos a la fiesta de La Huerce, este jueves, 10 de agosto, se presenta el último libro de Pedro Aguilar, “La Huerce, historia de un pueblo solidario” promovido por el Ayuntamiento huerzano y editado por Intermedio ediciones.



La presentación tendrá lugar a las 19 horas en la localidad serrana y junto al autor estarán el alcalde de la localidad, Francisco Lorenzo, el periodista Raúl Conde, el etnólogo y folclorista José Antonio Alonso y el editor Jesús E. Padín.



Para el alcalde de La Huerce, Francisco Lorenzo, la edición de este libro era una asignatura pendiente desde su llegada a la alcaldía. “Hoy en mi pueblo, como en tantos otros, no se vive igual que se vivía antes. Los usos y costumbres de las gentes han cambiado. Solo los más mayores, que las han vivido, conocen aquella cultura y aquellas tradiciones, y no queríamos que se muriesen con ellos. Por eso encargamos este libro a alguien que conociera la historia, pero que además hiciera una labor de periodista, hablando con los mayores, que le contasen cómo vivían antes y que luego lo escribiese. Por eso encargamos el trabajo a Pedro Aguilar, que tiene una gran experiencia”.



El libro “La Huerce, historia de un pueblo solidario” se divide en tres partes. En la primera se recoge un breve resumen de la historia de la localidad y de los acontecimientos históricos más destacados acaecidos en la comarca a lo largo de los siglos. En una segunda parte se detalla cómo era el día a día de los hombres y mujeres de La Huerce hasta mediados del siglo XX, cuando el éxodo rural, obligado por la falta de medios para sobrevivir acorde a los tiempos, ocasionó una profunda despoblación de toda la Sierra. La última parte se centra en el resurgir del pueblo a partir de los años setenta, hecho que corre paralelo a la recuperación de las Danzas de San Sebastián, fiesta declarada de Interés Turístico Provincial; de la construcción de la carretera años después y del arreglo de las viviendas.



Para Pedro Aguilar, autor del libro, “la historia de La Huerce es la historia de un pueblo que no quiso ser abandonado. Mejor aún, es la historia de unas mujeres y unos hombres que a fuerza de imaginación, solidaridad y tesón hicieron lo imposible para que su pueblo siguiese vivo. Durante siglos fueron autosuficientes. La luz, el teléfono o el agua corriente llegaron aquí más tarde que a la mayoría de los pueblos de la provincia. No tuvieron carretera de acceso hasta bien entrados los años noventa del siglo XX y sin embargo, se fueron turnando durante décadas para no permitir que ningún día del año el pueblo se quedase vacío”. El autor confiesa haber disfrutado y aprendido entrevistando a decenas de huerzanos que le contaron cómo vivieron su infancia y su juventud en La Huerce, “y lo hicieron de manera muy similar a como lo había hehco sus abuelos y los abuelos de sus abuelos. El día a día en este pueblo serrano, hundido en el valle del Sorbe, varió poco desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XX. Sus gentes, que son los verdaderos protagonistas de este libro, aprendieron a sobrevivir gracias a la solidaridad, todos necesitaban de todos para vivir, lo sabían y hacían gala de ello. Sin duda una gran lección para los tiempos que corren”.