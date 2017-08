Mancomunidad de Aguas del Sorbe ha educado en el ahorro a 26.000 niños

Temas relacionados Colegios Educación Agua Mancomunidad de Aguas del Sorbe Durante casi dos cursos escolares, desde abril de 2016 a julio de 2017, se ha desarrollado la Campaña “MAS conectados a Beleña” en todos los pueblos que conforman la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que ha contado con la colaboración de La Caixa.



Los 26.000 alumnos de educación Primaria pertenecientes a los 88 centros distribuidos por el territorio MAS han participado en alguna de las actividades programadas durante este período. “La intención era dar a conocer a los más jóvenes de dónde procede el agua que bebemos, explicarles el tratamiento que necesita para hacerla potable y cómo se transporta hasta nuestros hogares, al mismo tiempo que desarrollábamos una labor educativa de uso responsable y ahorro de agua. Creo que lo hemos conseguido”, asegura Javier Rodríguez Palacios, presidente de la MAS. “Hoy los escolares de Alcalá de Henares, de Guadalajara o de Quer, por citar tres localidades que forman parte de esta Mancomunidad, saben dónde está el río Sorbe, qué es Beleña y en qué consiste la labor que llevan a cabo los trabajadores de la MAS. Además saben lo importante que es cada gota de agua que consumimos y qué deben hacer para no derrocharla”.



Para dar a conocer la campaña y difundirla en los centros escolares y en los municipios, se ha utilizado como hilo conductor un tótem genérico que muestra la fuente de suministro que da nombre a la Mancomunidad, enseña de manera gráfica el ciclo del agua que nos conecta a Beleña y el curso hasta su desembocadura en el mar. Este tótem se ha desplazado por los distintos colegios y espacios donde ha estado presente la campaña y ha servido de telón de fondo para una exposición y para el desarrollo de actividades, como la construcción en los centros y en espacios municipales de una enorme tubería hecha con los rollos de cartón que los propios niños recogían en sus casas para después ser reciclados. También se han distribuido 15.000 folletos explicativos y 500 póster de la campaña con la información de todas las actuaciones a desarrollar.



Exposición itinerante sobre la mancomunidad

Un total de 14.353 escolares de 1º a 6º de Primaria, pertenecientes a 40 centros educativos, han podido visitar en su colegio una exposición itinerante que ha constado de 14 paneles de forma tubular, simulando tuberías. Uno de ellos soportaba un contenido genérico y los otros recogían información e imágenes de cada uno de los 13 municipios mancomunados, con consejos de ahorro de agua y curiosidades para el mejor conocimiento de este recurso. Los contenidos de esta exposición se han visto reforzados con la visita de la Técnico de Calidad y Medio Ambiente de la MAS, Marisa Andrés, que ha impartido charlas en los centros sobre el abastecimiento y la potabilización del agua que llega a nuestros grifos.



Otra de las actividades que ha formado parte de la campaña ha sido la convocatoria de un concurso de viñetas tipo “comic” dirigido a los alumnos de educación primaria. “La finalidad de esta actividad era que los chavales ilustrasen sencillos consejos de ahorro de agua y conductas respetuosas en nuestro entorno, para que las hiciesen más suyas y acabaran formando parte de su día a día”, comenta José Luis González León, vicepresidente de la MAS. Esta actividad se vio complementada con una simpática dinámica de recogida de rollos de papel doméstico agotado, que los escolares debían acumular y clasificar por aulas y centros educativos, para simular la construcción de la conducción que abastece de agua el colegio en su localidad. “Se trataba de visualizar las conducciones de agua que van bajo tierra para tomar conciencia de las características y dificultades del abastecimiento. Con el objeto de alentar la participación por aulas y centros en esta actividad, de sensibilización y ahorro de agua, se dotaron dos premios: al centro educativo finalista un premio de 3.000 € a destinar en el material educativo o deportivo y al aula escolar finalista, una excursión de un día a un parque temático. Se recogieron 50.000 rollos, más de 650 kilos de cartón, con los que se podría formar una tubería de 10 kilómetros capaz de comunicar Alovera con Guadalajara capital”, asegura González León.



Junto a la actividad en centros educativos, se han llevado a cabo jornadas multitudinarias de sensibilización y ahorro de agua en todas las poblaciones mancomunadas, con una duración de 4 horas, en colaboración con vocales, alcaldes y concejales de la MAS y también en colaboración con los equipos directivos de centros educativos como en el caso de Alcalá de Henares y Azuqueca; en el Día del Agua en Quer o en el Día Mundial del Medio Ambiente en Alovera. A lo largo de estas jornadas se desarrollaron talleres medioambientales en los que los más pequeños han aprendido a construir un filtro de depuración natural. Así mismo han reflexionado sobre la contaminación humana y cómo incide en el resto de los seres vivos, jugando a que se tiñeran los pétalos de una flor que había tomado agua coloreada por el tallo. Han recordado el ciclo del agua en la naturaleza, los cambios de estado, la importancia de las precipitaciones para la recarga de las reservas de agua y han jugado con algunas de sus propiedades.



Espectáculos de magia y guiñol

Estos talleres se han visto complementados con dos espectáculos creados a propósito. Un guiñol de una hora de duración con temática del agua, en el que con diferentes personajes, cuentos y canciones, los protagonistas del relato ponían de manifiesto la importancia del agua y la necesidad de ser responsables con su uso al no ser un recurso ilimitado. Y el espectáculo de magia: “El agua no es magia”, en el que uno de los trucos comenzaba empapando una servilleta que se convierte finalmente en un montón de copos de nieve que el aire de un abanico esparce por la sala, simulando los cambios de estado del agua. En la ejecución de estas Jornadas Municipales, 13 en total, se ha contado con la colaboración de Lauradom y Ecoaventura. “Desde el principio supimos que la mejor manera de que la sociedad aprenda a respetar el ciclo del agua y conozca la labor que se lleva a cabo desde la MAS era dirigirnos a los más pequeños”, afirma el presidente de la MAS Javier Rodríguez Palacios, “ellos son garantía de presente porque aprenden enseguida, lo ponen en práctica al instante y obligan al resto de la familia a hacerlo. Pero también son garantía de futuro. El que de niño hace un uso responsable del agua, de mayor lo seguirá haciendo. Por eso podemos asegurar que esta campaña ha sido un éxito”.