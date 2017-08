Rafa Esteban presenta las firmas de 106 “alcaldes y alcaldesas” de Guadalajara en apoyo de Page

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

06/08/2017 Más trabajar y menos postureo.

El Sr. Esteban debería dedicarse un poco más a su pueblo y a sus ciudadanos, ya que cada vez le interesa menos la gente de Marchamalo. Hace las cosas justas para cubrir el expediente, básicamente planes de empleo.

Debería escuchar a sus vecinos y solucionar sus problemas de inseguridad, se ocupan viviendas y hay altercados con ocupas y no sale a dar la cara.

El número de efectivos de Policía Local y hacen lo que pueden con los medios de los que disponen, pero a la Guardia Civil no se la ve nunca y cuando aparecen hacen mal su trabajo, luego sufrimos las consecuencias los vecinos; ya está bien plantese ante el subdelegado del gobierno y el comandante y pongales las cosas claras



Sr. Esteban menos politiqueo y mas estar a las cosas del pueblo y si sus labores en Toledo le ocupan demasiado tiempo, dimita y que otro ostente su cargo dedicándose las 24 horas a Marchamalo y sus vecinos, no a medias tintas como hace usted ahora. Mortadelo

06/08/2017 Pues nada, el lunes todos a lucir camisetas de Yo también soy pagero..

Ja, ja, este bochornoso nivel de exhibición de peloteo público al superior no se veía desde tiempos del antiguo régimen. alcarreño de pro.

05/08/2017 anda ya.

Mentira y gorda...sois una panda de pelotas...e impresentables, las bases ya votamos y sabemos lo que queremos... Macario

05/08/2017 Horror.

¡Cervantes, baja y llévatelo!!! Si la escritura es la expresión del pensamiento, vaya pensamiento.