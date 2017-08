Guarinos critica el “pacto de los sillones” que se ha producido en Castilla-La Mancha

Temas relacionados Guarinos PP PSOE García-Page La presidenta del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha considerado este domingo que los presupuestos solo satisfacen las ambiciones “personales y políticas” de Page y Podemos con el “pacto de los sillones”.



Guarinos ha lamentado que los presupuestos tienen, según su criterio, como finalidad "que Page se mantenga a toda costa en el sillón, a pesar de haber perdido las elecciones, y que perjudican claramente los intereses de los castellano-manchegos".



“Los presupuestos de la vergüenza” reflejan que Page se ha “podemizado” y que ha convertido Castilla-La Macha en un “laboratorio experimental” en el que los ciudadanos son sus “conejillos de indias”.



Así, ha indicado, las cuentas no dan respuesta a los problemas de los ciudadanos y reflejan la falta de talla, de categoría y de credibilidad que tiene Page.

Unos presupuestos falsos, antisociales, que suben los impuestos y que incrementan el gasto en asesores y altos cargos



Guarinos, que ha calificado los presupuestos de “falsos y antisociales”, recuerda que Page va a subir los impuestos, va a reducir la inversión, se olvida de los agricultores, no contempla un plan de choque para hacer frente a las listas de espera, abandona a los dependientes y sus familiares, no recoge la contratación de personal sanitario, sin embargo, incrementa el gasto en asesores en un 6 por ciento.



“El único interés de Page es formar un gobierno con sus socios de Podemos”, los radicales, los extremistas de izquierda en España, los de las políticas populistas que se están aplicando en países como Venezuela, y que está provocando la ralentización de la economía y la creación de empleo en nuestra región.



Estilo venezolano

Además, ha recordado que estas políticas extremistas de Page coartan la libertad de expresión y están impidiendo que los presupuestos se tramiten por el cauce habitual, omitiendo el dictamen del Consejo Consultivo.



“Page quiere tapar la boca a los populares al estilo venezolano” al evitar que los consejeros puedan comparecer en las comisiones correspondientes para explicar la partida de cada una de sus áreas, pero no lo vamos a permitir.