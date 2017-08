Nueve meses de espera para una colonoscopia

Temas relacionados Marta Valdenebro PP PSOE Hospital de Guadalajara A una persona de Azuqueca de Henares la citan para dentro de nueve meses para hacerse una colonoscopia en el Hospital, según ha revelado este lunes la senadora del PP Marta Valdenebro.



“¿Si Page tuviera que realizarse una colonoscopia esperaría 9 meses para saber si tiene algo grave? Seguro que él no, pero a los pacientes de Guadalajara les obliga a esperar ese tiempo o, en caso contrario, marcharse a la Sanidad privada a realizarse esta prueba cuanto antes”, ha esgrimido.



Según Valdenebro, se trata de una señora mayor, de Azuqueca de Henares, a la que le han dado cita para realizarse una colonoscopia en el Hospital de Guadalajara para dentro de nueves meses.



Valdenebro ha subrayado que se ha cerrado la 9ª planta del Hospital de Guadalajara “cuando (Page) anunció y prometió una y mil veces que bajo su gobierno no se cerrarían camas”.



Y si las obras de ampliación del Hospital no avanzan, “las condiciones en el actual Hospital son lamentables para los enfermos y familiares que tienen que sufrir el calor sofocante, el estado general de abandono, las camas sujetas con cinta americana, las sillas rotas, etc. Estas no son condiciones para garantizar una atención sanitaria ni óptima, ni digna”.



“Como tampoco es de recibo que todavía no esté abierto el parking del Hospital y que cada día miles de personas tengan que sufrir penalidades para poder aparcar en el Hospital”, ha afirmado. “Ni tampoco es de recibo que el Pet Tac no esté de manera fija en el Hospital y los guadalajareños continúen yendo a otros hospitales de la región a realizarse las pruebas para saber si tienen cáncer o no”.



“Y es preocupante la sobrecarga de trabajo de los extraordinarios profesionales de la sanidad que están luchando cada día para atender a los enfermos sin que Page les de ninguna facilidad y además les quite personal”. En este sentido Valdenebro ha subrayado que los presupuestos “antisociales” que va a aprobar Page junto a Podemos tampoco contemplan la contratación de personal sanitario al tiempo que continúan olvidando a los dependientes y a sus familiares. “Pero de lo que no se olvidan esos presupuestos es de incrementar el gasto en asesores en un 6%”