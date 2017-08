¿Aún no conoces a la nueva diputada de Podemos en Castilla-La Mancha?

Temas relacionados Podemos Cortes de Castilla-La Mancha María Díaz La secretaria de Organización de Podemos Castilla-La Mancha, María Díaz, que tomará posesión el próximo jueves como diputada regional y se convertirá presumiblemente en vicepresidenta primera de las Cortes regionales, se ha marcado como objetivo sacar adelante leyes como la de Participación, la del Gobierno y el Consejo Consultivo o la reforma del Reglamento de la Cámara.



En declaraciones a los medios, junto al secretario regional de Podemos, José García Molina, Díaz ha indicado que recibe el "encargo" de sus nuevos cargos con "responsabilidad, mucha ilusión y ganas". "Mi intención es seguir manteniendo la actividad que hemos tenido y seguir profundizándola mucho más", ha señalado.



"Creo que tenemos todavía mucha actividad legislativa que llevar a cabo, hay sobre la mesa diferentes leyes y creo que tiene que empezar a trabajarse ya, recuperando el tiempo perdido", ha indicado Díaz, que ha añadido que su Grupo Parlamentario trabajará para que las leyes anteriormente citadas "sean efectivas".



A preguntas de los medios, la secretaria de Organización de Podemos en Castilla-La Mancha ha indicado que "la idea" es asumir los cargos que ostentaba hasta el momento José García Molina, incluida la vicepresidencia de las Cortes. No obstante, ha añadido que eso es algo que "se ratificará" en el pleno del jueves.



De su lado, el secretario regional de la formación, José García Molina, ha asegurado que Podemos "no va a cambiar de opinión en las cosas esenciales" y con las que se ha comprometido, como es la reforma del Estatuto de Autonomía.



A preguntas de los medios, ha indicado que, de igual modo, van a mantener la comisión de investigación no permanente sobre el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña, ocurrido en mayo de 2016.