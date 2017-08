La falta de cobertura en Huetos estalla en agosto y moviliza a decenas de veraneantes

Noticias relacionadas Telefónica estudiará una tarifa social para acceso a Internet en Castilla-La Mancha Temas relacionados Telefónica Alcarria Cifuentes Internet Alrededor de un centenar de personas han participado este lunes en la protesta que ha culminado en el Ayuntamiento de Cifuentes, para hacer notar la falta de cobertura de telefonía móvil en la pedanía de Huetos.



La situación, que según los propios convocantes, se mantiene desde "hace décadas" ha llevado a presentar, según las mismas fuentes, más de un centenar de quejas ante Movistar y reclamaciones ante la alcaldía de Cifuentes.



El portavoz de la Asociación, José María Rodrigo, en declaraciones a Europa Press para LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, ha manifestado su satisfacción por la repercusión de la movilización y ha dicho que lo que pretendían "se ha conseguido", pero no ha descartado nuevas medidas de protesta más contundentes, "en Guadalajara, Toledo o donde sea si no nos escuchan".



Con esta movilización, los vecinos de la pequeña pedanía en la que apenas viven una treinta de personas en invierno pero que en verano llega, a veces, hasta los 400, han querido protestar por los "graves perjuicios" que les supone esta situación así como el "riesgo" ante determinado tipo de situación.



En cualquier caso, este lunes en el municipio había telefonía móvil, algo que esperan que no sea circunstancial.



Hasta el año 1998 en Huetos había telefonía móvil y también había una cabina pero se cambió la antena del cerro del Asperón, donde estaba, a lo que se conoce como El Altillo, y desde entonces la cobertura móvil "es cero", asegura Rodrigo.



Una situación que le preocupa "tremendamente" sobre todo para el caso de que alguna persona precise de atención médica y necesite avisar al médico, algo que ha asegurado que ocurrió recientemente y la personas afectada tuvo que acudir a buscar a un vecino particular para llamar por teléfono desde su casa.



En las pancartas podía leerse "Huetos sin cobertura. ¡Ayuda!" y "Ni un pueblo sin cobertura". Al grito de "Cobertura ¡ya!", los vecinos han recorrido desde La Balsa hasta el Ayuntamiento, donde han sido recibidos por el alcalde, José Luis Tenorio.



Los vecinos de Huetos consideran que la falta de cobertura conlleva un "gran riesgo ante emergencias de salud o incendios".