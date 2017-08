Robisco contraataca sobre el Hospital y cuestiona los arreglos que en él se están haciendo

Noticias relacionadas Más de 320.000 euros en mejora y mantenimiento del Hospital y en centros de salud de Guadalajara Temas relacionados Guadalajara Lorenzo Robisco Hospital de Guadalajara El parlamentario regional por Guadalajara y portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales, Lorenzo Robisco, afirma que “la inestabilidad de Page se asemeja a la del Hospital de Guadalajara. Lleva dos años sin arreglar el aire acondicionado y nos quiere contentar con unos miles de euros, cuando se deben invertir millones para mantenerlo y conservarlo”.



“Y lo mismo ocurrió con la ampliación del nuevo hospital porque hay que recordar a los guadalajareños que Page no invirtió los 10 millones de euros que había previstos en el presupuesto de 2016, ni tampoco ha invertido los otros 10 millones de 2017. Es decir, nos ha birlado 20 millones de euros en dos años y ahora quiere que nos conformemos con unas migajas y así piensa que cubre el expediente” ha subrayado Robisco.



El parlamentario afirma que “en Guadalajara ya no nos creemos las mentiras de Page Las promesas de mantenimiento del Hospital anunciadas por orden de Page son tan falsas como ridículas No hay apenas inversiones, no se ejecuta el presupuesto y el Pet Tac del que presumen nos los quita cada dos por tres cuando desde el Partido Popular venimos insistiendo en que este Pet Tac es necesario de manera permanente en Guadalajara".



Robisco asegura que “Page es capaz de engañar a todos, incluidos los enfermos, sin ningún pudor”, Y añade que las afirmaciones de Page cuando inauguró el Pet Tac diciendo que los madrileños iban a venir a Guadalajara a curarse, “rayan la osadía y la prepotencia además de ser una burla en toda regla a los ciudadanos que, para estar en precario, prefieren que se cumpla el convenio sanitario y seguir yendo a Madrid.



Por eso Robisco considera “triste y lamentable” que el director del Área Integrada de Guadalajara “se conforme con un Pet Tac móvil, al que muchos conocen ya como el Guadiana porque aparece y desaparece, en lugar de defender con uñas y dientes la existencia de este servicio médico tan importante de manera fija y en un lugar digno del Hospital de Guadalajara”



Para Robisco “no es humano que por culpa de Page a una señora de Azuqueca tarden en darle cita para una colonoscopia 9 meses, como también es inhumano tener a los profesionales de la Sanidad machacándolos con jornadas que se alargan más de lo debido porque no ha previsto sustituciones en verano”.



“Page también demuestra una falta absoluta de sensibilidad hacia las personas por tener las urgencias como las tiene o por no poner los medios para paliar el insoportable calor que sufren familiares y enfermos en el Hospital”. Pero también “es de una irresponsabilidad mayúscula el someter todos los días a cientos y cientos de pacientes y familiares al riesgo de aparcar donde puedan en el Hospital. Page nos ha birlado a los guadalajareños dos años de parking”. Al mismo tiempo lamenta “el estado que presenta el exterior del Hospital, con maleza, suciedad y las obras paradas habla bien a las claras de la falta de interés de Page por la Sanidad de Guadalajara”.