Echenique también contribuye al guirigay de Podemos en Castilla-La Mancha

Desde la paliza que recibió el 22 de julio por parte de un desconocido que se presentó en su casa como mensajero, según explicó él mismo, Barredo ha protagonizado numerosas intervenciones en los medios de comunicación.



La última ha tenido lugar este martes en Antena 3, durante la cual ha mantenido un 'careo' con el abogado Guillermo Pérez-Reyes, a quien este medio ha presentado como un posible implicado en la agresión de Barredo.



"NO REPRESENTA A NADIE"

"Si estás avergonzado (como yo) por este turbio espectáculo, recuerda que esta gente no representa a nadie en Podemos: 9% en las primarias", ha asegurado Echenique en un mensaje que ha difundido en la red social Twitter.



En su mensaje, el secretario de Organización hacía referencia al porcentaje de votos --el 9%-- que obtuvo Barredo en las primarias que se celebraron en mayo para elegir al nuevo líder de Podemos Castilla-La Mancha; primarias en las que, aunque se quedó muy lejos de conseguir el liderazgo, sí logró el asiento en el Consejo Ciudadano Autonómico.



No obstante, a mediados de julio, Barredo fue suspendido cautelarmente de su cargo como consejero en la dirección regional de Podemos tras ser denunciado ante la comisión de garantías por recibir supuestamente un soborno de un empresario para colocar a su pareja en su candidatura para las primarias; mujer a la que, según 'Imagina Podemos', precisamente estaba protegiendo cuando fue agredido.



Este artista castellano-manchego ya era también conocido por sus duras críticas hacia la dirección nacional, que profirió incluso desde el escenario de la Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II de febrero, como miembro de la cuarta candidatura que concurrió en este proceso, la más minoritaria.



"ACOSO Y AMENAZAS"

Aunque Barredo ha tratado de no vincular directamente su agresión con su perfil crítico hacia la cúpula del partido morado, sí ha aprovechado para denunciar en los medios de comunicación el trato que, a su juicio, está recibiendo por parte de la dirección. "Hasta la brutal agresión que casi acaba con mi vida, se han producido acosos y amenazas físicas para mi honor. Será la Policía y el juez quien determinen si estos hechos están relacionados y si forman parte de una organización para la destrucción de mi imagen publica", aseveró el domingo.



Sin embargo, según el secretario de Organización del partido morado, lo único que está haciendo Barreado es ofrecer un "turbio espectáculo" que "avergüenza" al partido, comentario que ha generado malestar entre algunos internautas, en especial por su referencia al 9% de los militantes que votaron al crítico en las primarias autonómicas.