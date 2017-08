Movilización en Twitter para encontrar el dedo pulgar de un Niño Jesús, perdido en un descuido

Temas relacionados Catolicismo Internet La Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua de Manjavacas de Mota del Cuervo ha lanzado este martes un llamamiento a través de Twitter para encontrar el dedo pulgar de la mano izquierda del Niño de Nuestra Señora de la Antigua de Manjavacas, desaparecido durante el trayecto de Traída de la Virgen este pasado domingo, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.



Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Hermandad, Noe Izquierdo, quien ha agregado que la pérdida se habría producido en el trayecto de siete kilómetros que la Virgen realiza corriendo a hombros de sus porteadores desde su ermita hasta la parroquia de San Miguel Arcángel del municipio.



"No es necesario que se haya llevado un golpe, no se ha dado ningún golpe", ha espetado, indicando que su pérdida ha sido "algo fortuito", de cuyas consecuencias se percataron a la llegada a Mota del Cuervo.



El Niño pertenece al mismo paso de la Virgen, que lo lleva cogido en brazos y cuya talla, en madera, data del año 1939. Para recuperarlo, se publicaba el siguiente tuit a través del perfil de una de las web más visitadas del municipio: "Se ha perdido el dedo gordo del Niño de Ntra. Sra. de la Antigua de Manjavacas durante el trayecto de la Traída ¿Nos ayudas a encontrarlo?".



Un tuit publicado, según Izquierdo, porque, "de momento, no ha aparecido, por lo que se ha hecho este llamamiento a ver si los vecinos, paseando por la carretera, lo encuentran".

"Es la primera vez que ocurre, no ha pasado nunca", ha aseverado, para, a continuación, admitir que, si aparece el dedo, no sabe "si se podrá pegar o no", porque, "lo primero que hay que hacer es encontrarlo". "Si no se encuentra, algo habrá que hacer", ha concluido.



A la Traída de la Virgen acudieron "miles de personas de toda la comarca", ha apuntado, para recordar que la imagen va a permanecer durante quince días en la iglesia de San Miguel Arcángel, donde se celebrarán varias novenas en su honor.