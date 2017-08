Echenique entra en casa de Page

Temas relacionados Opinión García Molina Inmaculada Herranz Podemos PSOE García-Page Junta de Comunidades Este jueves, 10 de agosto de 2017, ocurrirá la toma de posesión de los nuevos miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha, que no es cualquier cosa. Tampoco los interfectos pasan desapercibidos, ya que se trata de José García Molina, actual Secretario General de Podemos en la región y de Inmaculada Herranz, que entra con categoría de consejera en el Ejecutivo, algo que la socialista y alcarreña Araceli Martínez no ha conseguido desde 2015 pese a asistir con mucha disciplina a cada sesión del Consejo de Gobierno. El nivel que no tiene Guadalajara en estas cosas desde el fallecimiento de la añorada Elena de la Cruz lo ha conseguido en un pispás el representante del dios Iglesias en la tierra.



El acto, palabra polisémica donde las haya, tendrá lugar en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, a las nueve de la mañana. Es la casa de García-Page como presidente regional y, a la vista de lo que está creciendo en capacidad, la casa de casi todos.



Por si faltaba algo o alguien, se espera la presencia del Secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.



El que la sigue, la consigue.