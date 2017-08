Podemos inquieta al sindicato STAS y el que sale a responder (y desmarcarse) es David Llorente

Temas relacionados David Llorente García Molina Podemos Castilla-La Mancha Cortes de Castilla-La Mancha Junta de Comunidades El diputado del Grupo Parlamentario Podemos, David Llorente, ha respondido al sindicato STAS que ha planteado a su grupo retirar el apoyo respecto al Proyecto de Ley en materia de gestión y organización y otras medidas administrativas que se abordará este jueves en las Cortes, en un Plerno que podrá seguirse en directo desde LA CRÓNICA DE GUADALAJARA con señal de vídeo en la portada del diario.



Llorente ha reaccionado así, a través de su cuenta de Twitter, después de que el sindicato STAS-CLM haya alertado de que PSOE y Podemos, a través de las enmiendas a la Ley en materia de gestión y organización de la Administración y otras medidas administrativas, pretenden conceder el grado de personal a los nuevos altos cargos "transgrediendo" la carrera profesional.



"He planteado ya en mi grupo parlamentario que retiremos nuestro apoyo y rechacemos cualquier enmienda que pueda suponer privilegios. No he participado en la negociación de las enmiendas que denuncia STAS-Intersindical y no soy funcionario ni alto cargo ni aspiro a serlo", ha manifestado el diputado morado a través de esta red social.