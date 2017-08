Orlena de Miguel le pone peros a la llegada de Podemos al Ejecutivo regional

Temas relacionados Ciudadanos Orlena de Miguel Podemos Junta de Comunidades La portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, ha lamentado que del nuevo Gobierno "PSOE-Podemos tan sólo se conozca el nombre de los que ocuparán los nuevos sillones", preguntado dónde está la hoja de ruta del nuevo equipo y, sobre todo, cuánto van a costar a los castellano-manchegos estas nuevas incorporaciones.



"De momento, lo único que conocemos de esta coalición es el cargo que ocuparán. Dos cargos creados para Podemos, de los que no se han definido aún las competencias" ha comentado la portavoz de la formación naranja en Castilla-La Mancha, quien ha querido añadir que "todavía no se ha explicado a los castellano-manchegos cuánto dinero les va a costar, ni en qué soluciona esta coalición de gobierno sus problemas".



Según ha informado en nota de prensa la formación naranja, a juicio de su portavoz "este nuevo equipo de Gobierno no ha empezado bien su andadura, pues sorprende que una de las primeras decisiones de este Ejecutivo haya sido blindar los privilegios de los altos cargos, hecho que beneficia directamente a García-Molina y a la nueva consejera, Inmaculada Herranz".



En cuanto al nuevo proyecto de presupuestos, De Miguel ha señalado que Ciudadanos quiere conocer el nuevo borrador de presupuestos y ver qué variaciones tiene respecto al anterior. "Esperamos que el PSOE incluya el coste de los nuevos cargos en el Gobierno", ha añadido.



Por último, ha criticado la actitud del PP, pues considera que "sigue anclado en el 'no' como un niño enrabietado, en lugar, de hacer una oposición constructiva".