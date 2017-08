Robisco da la bienvenida a “los señores de la casta” mirando al PSOE y a Podemos en sus escaños

Temas relacionados Lorenzo Robisco Podemos PP PSOE La enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular presentada al Proyecto de Ley en Materia de Gestión y Organización de la Administración y otras Medidas Administrativas ha quedado finalmente rechazada este jueves con los votos en contra de Podemos y PSOE y a favor del PP.



El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido durante el pleno este Proyecto de Ley afirmando que es "puramente administrativo" y el Grupo Parlamentario Popular "no se ha esforzado ni en la redacción de la enmienda porque ya tiene costumbre de presentarlas para todo".



Esta ley, ha dicho, lleva el informe preceptivo de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y también el del Consejo Consultivo y "no es una ocurrencia de verano", sino que se sustenta en tres bloques que contemplan una serie de medidas que "debía haber hecho el PP cuando gobernaba".



Así, ha explicado que dentro del primer bloque se contempla que el medio preferente para el procedimiento administrativo con el ciudadano será el electrónico, que habrá nueve meses para la resolución de procedimientos sancionadores, que se introduce un plazo expreso de seis meses para resolver procedimientos con contratistas o que se incrementa el porcentaje de reducción autonómica de las sanciones hasta un 50 por ciento para "beneficiar" a la Administración y al ciudadano.



En cuanto al segundo bloque de esta ley, recoge una ampliación del objeto social de Geacam, por ejemplo, "con utilización de biomasa para la realización de distintos proyectos y programas", ha sostenido el socialista.



Por último, en el tercer bloque se incluyen modificaciones de leyes sectoriales y "adaptar determinados aspectos e incrementar su eficacia en relación con los ciudadanos".



También se modifica la Ley de Ordenación del Turismo para modernizarla porque "es un sector clave" y se regulan "modelos de empresas y establecimientos turísticos de Castilla-La Mancha, así como agencias de viaje o centros de turismo activo", entre otros.



En referencia a la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU), el consejero ha explicado que "se adapta a regulaciones estatales y las modificaciones tienen como fin mejorar procedimientos para la regulación urbana y flexibilizarlo". En su turno de réplica, ha criticado al PP, que "solo se sepa el número de artículos que se modifican".



ROBISCO: "BIENVENIDOS, SEÑORES DE LA CASTA"

El diputado del Grupo Parlamentario Popular Lorenzo Robisco, en su intervención, ha puesto de manifiesto que dos años después llega una "ley de leyes" y han tenido "escasos minutos de gobierno con podemos" para traerla.



"Bienvenidos, señores de la casta, que tocan asuntos presupuestarios, dinero que proviene del Estado y con el que hacen lo que les da la gana y colocan a amigos y familiares en el empleo público".



A su juicio, este proyecto es ley "con la 'g' de golfadas y la 'e' de Emiliano García-Page". "Una ley que modifica otras 20 por detrás", entre ellas "11 puntos de la LOTAU". Sobre esto último, ha pedido al diputado de Podemos David Llorente que "dedique unos minutos de reflexión" porque va a permitir una nueva norma que, "de tapadillo", está "tocando las reglas del juego y permitiendo el pelotazo urbanístico".



Sin embargo, ha dicho que podría haber sido "una ley de acompañamiento que bajara los impuestos" y no una que "toca el turismo y los servicios sociales, cuando más valdría que no lo tocasen". Asimismo, ha explicado que las modificaciones a Geacam "reducen la vigilancia de la función pública".



PODEMOS CREE QUE LA ENMIENDA "NO SE SOSTIENE"

Por el contrario, el diputado de Podemos David Llorente ha detallado los motivos por los que su formación ha rechazado la enmienda a la totalidad a este Proyecto de Ley.



Llorente ha puesto de manifiesto que "en folio y medio y apenas seis puntos", el PP ha presentado una enmienda que "no se sostiene" porque "dice que se enmascara en el mes de agosto y, sin embargo, ha seguido los procedimientos necesarios; porque dice que Geacam necesita acompañamiento financiero, cuando eso se incluye en el proyecto de presupuestos".



Asimismo, según Llorente, el PP dice que "no puede llevarse a pleno en agosto las modificaciones de la LOTAU, y de nuevo esta ha pasado los trámites necesarios; habla de una modificación del reglamento taurino, cuando solo se modifican las tasas; y afirman que se reduce el control en la administración pública, cuando lo que se da es prioridad en casos concretos, como pagos de proveedores". Llorente ha replicado finalmente al PP que "trabajan menos que el sastre de Tarzán".



PSOE: AL PP "NO LE VIENE BIEN TRABAJAR EN AGOSTO"

Por su lado, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Esteban, ha criticado que al PP "no le venga bien trabajar en agosto, y así lo han puesto de manifiesto en su primer punto de la enmienda porque la justifican en que el Proyecto de Ley llega en verano" y no hablan "de absolutamente nada".



Además, a juicio de Esteban, el Grupo Parlamentario Popular "habla de engaño de Page, pero el engaño fue el suyo cuando a elecciones llevó el lema 'Si buscas empleo, vota al PP'", ha valorado. "Sueltan barbaridades continuamente", ha agregado.



En cuanto a la LOTAU, Rafael Esteban ha explicado que "sobre liberalizaciones de suelo, el PP conoce muchísimo más". Y sobre plazos, ha concluido que, durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal, hubo "pucherazo dos veces, cuando tenía que haber salido la Ley Electoral por consenso y lo único que hicieron es presentar proposiciones de ley saltándose los informes del Consejo Consultivo".