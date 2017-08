A Podemos le gustaría que lo de Castilla-La Mancha con el PSOE sea un ejemplo para toda España

Temas relacionados García Molina Podemos PSOE Castilla-La Mancha Junta de Comunidades El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha confiado en que el modelo de Gobierno conjunto de PSOE y Podemos que se ha hecho efectivo este jueves en Castilla-La Mancha con la entrada en el Ejecutivo del líder de la formación morada en la región, José García Molina, como vicepresidente segunda y de una nueva consejera, Inmaculada Herranz, que se encargará de coordinar el Plan de Garantías Ciudadanas, sea "extrapolable" en España "en un futuro próximo".



Asimismo, Echenique, que ha sido el representante estatal de Podemos en la toma de posesión de estos dos nuevos cargos del Gobierno regional, ha considerado que este gobierno bipartito ha de "marcar el rumbo" de lo que pueda pasar en el ámbito estatal y que, a través de moción de censura, se pueda llevar a cabo "un gobierno conjunto de PSOE y Podemos" antes de 2020 ante "el daño que está haciendo el PP a este país".



No obstante, ha matizado que "la vida de la gente de Castilla-La Mancha es demasiado importante como para llamar al acuerdo de gobierno de hoy 'experiencia piloto'". "Lo importante aquí es que nadie se quede sin casa, ni luz, agua o ingresos, es lo fundamental, pero el aprendizaje que aquí se haga espero que sirva para echar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que esto nos pueda servir para marcar ese rumbo", ha agregado.



"El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho en su discurso que no hay que extrapolar lo que ocurre aquí hoy a otros ámbitos y yo estoy parcialmente de acuerdo, es decir, creo que cada territorio tiene su propia aritmética parlamentaria y sus particularidades, y no sería sensato pensar que lo mismo es Castilla-La Mancha que otros territorios del Estado, pero sí que espero que algo de lo que ha ocurrido aquí hoy pueda ser extrapolable al conjunto del Estado en un futuro próximo", ha señalado Echenique.



"2020 ESTÁ MUY LEJOS"

La idea de conjuntar también un gobierno entre PSOE y Podemos a nivel nacional, a su parecer, ha de realizarse porque "básicamente hay un partido que no solo ha fracasado en su modelo económico sino que hace un uso de instituciones muy poco ético y básicamente para proteger a delincuentes, y la única manera de que se acabe antes de las elecciones de 2020 es que haya una moción de censura constructiva que fructifique en el Congreso de los Diputados", ha sostenido.



Por ello, Echenique insiste en que con la aritmética parlamentaria actual "la única manera es con un paso adelante del PSOE apoyado por todas las fuerzas de la Cámara menos el PP, Ciudadanos y Coalición Canaria, los 170 votos que tiene atados en este momento Rajoy". "Creo que 2020 está demasiado lejos como para hacer esperar a la gente. La corrupción es demasiado intensa y la no llegada de los réditos de crecimiento económico a la gente más humilde es muy grave y hay que echar al PP cuanto antes".



"El día de hoy reúne tres características fundacionales de Podemos: por un lado la de la democracia, ya que ha sido votado de manera mayoritaria por parte de los inscritos de Podemos en la región, es una decisión que hemos tomado entre todos; por otro lado, el de la valentía, que también forma parte de nuestro ADN y, en tercer lugar, el más importante, pone en el centro de la política de Podemos a la gente que peor lo está pasando", ha subrayado Echenique sobre lo que significa, a su juicio, esta inclusión en un Gobierno autonómico de su formación.



En este sentido, ha manifestado que "cuando dicen que la economía está creciendo, aunque se sepa que eso se debe a los vientos de cola de bajo tipo de interés, del precio del petróleo, aunque se sepa que con el nuevo esquema laboral los que recogen los frutos de ese crecimiento son los que más tienen, la coherencia tiene que ir por hacer llegar los réditos de ese crecimiento económico a la gente que ha sido más castigada y que peor lo está pasando".



"Esto se ha puesto en el centro de este acuerdo de Gobierno y estoy seguro que los nuevos miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha lo van a hacer muy bien aunque ellos no lo puedan decir. Han hecho un trabajo excepcional en las Cortes y creo que lo van a hacer también desde el Gobierno, eso redundará en la gente más humilde de la Comunidad Autónoma y, por tanto, de todos los demás", ha añadido Echenique.



Por otra parte, preguntado sobre si ha echado en falta la presencia de alguien de la Dirección Nacional del PSOE en este acto, el secretario de Organización de Podemos ha justificado que es "10 de agosto, son las 9.00 horas y hay mucha gente que está de vacaciones". "A mí no me ha tocado estar de vacaciones y estoy encantado de estar aquí".