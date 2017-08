Page no ve que lo que él ha hecho con Podemos tenga que ser “extrapolable” a otras regiones

Temas relacionados Podemos PSOE García-Page El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha advertido de que su Gobierno con Podemos no tiene por qué ser "extrapolable a otras comunidades autónomas ni al conjunto del país", ha indicado que entre las tres "fronteras" con las que nace este Ejecutivo se encuentra la de no saltarse "nunca las leyes".



"Si un determinado ordenamiento no gusta se intentará modificar o no influir para que se cambie, pero las leyes se cumplen, incluso las más obscenas como las de la ortodoxia económica", ha avisado el presidente castellano-manchego durante la toma de posesión de los dos miembros de Podemos, José García Molina e Inmaculada Herranz, que este jueves han entrado a formar parte del Gobierno regional.



Del mismo modo, García-Page ha recalcado que el nuevo Ejecutivo autonómico es "un Gobierno para todos" que "nace con vocación de permanencia", aunque esté integrado por el PSOE y por Podemos, avisando de que si "alguien no lo entiende así, hará un flaco favor" a los ciudadanos, cuyos intereses "están por delante del propio gobierno".



El presidente de Castilla-La Mancha ha realizado estas manifestaciones durante la toma de posesión del líder regional de Podemos, que ha prometido su cargo como vicepresidente segundo, y de Herranz, que se hará cargo de la Consejería que coordinará el Plan de Garantías Ciudadanas, en un acto que, celebrado en el Palacio de Fuensalida, ha contado con la presencia del secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique.